青学・原晋監督が『俺たちの箱根駅伝』に本人役で出演 「びっくりするほど、ほんまもの」と太鼓判
大泉洋が主演を務める10月放送予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）より、青山学院大学・原晋監督が本人役で出演することが決定した。
【写真】大泉洋＆伊藤沙莉＆山下智久の3ショット！ 『俺たちの箱根駅伝』ビジュアル
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描き出す。
キャストには、箱根駅伝の生中継を担う大日テレビのチーフプロデューサー・徳重亮役に大泉洋、センターディレクター・宮本菜月役に伊藤沙莉、箱根駅伝に挑戦する明誠学院大学陸上競技部の監督・甲斐真人役に山下智久など、そうそうたるメンバーが名を連ねている。
そしてこのたび、箱根駅伝で数々のドラマを生んできた青山学院大学陸上競技部（長距離ブロック）の原晋監督が、本人役で出演することが発表された。
原監督は箱根駅伝予選会の解説者役として、7月某日に行われた撮影に参加。予選会は例年10月に行われているため、ネクタイをきっちり締めたスーツ姿で、夏日の野外ロケに挑んだ。
本作への出演にあたり「監督冥利に尽きます、光栄です」と語る原監督は、予選会のシーンのあまりのリアルさに「びっくりするほど、ほんまもの。乞うご期待」と、本ドラマの完成度に太鼓判を押した。
さらに、スタッフから「このドラマに“作戦名”をつけるとしたら？」と尋ねられた原監督は、「演者さん、スタッフさん含めて、僕は“絆”だと思う。絆があるから番組は盛り上がるし、成功につながる。名付けて――“絆大作戦”！」と即答。これには大泉も「なんて番組が欲しいものをくれる人なんだろう（笑）。“絆大作戦”、いただきました！」と大喜びし、「我々役者、そしてスタッフの絆でもって、いいものができる。本当にその通りだと思います」と深く共感した。
また原監督は、「箱根駅伝のチームも同じ。ワンチームになる、その絆があるからこそ成果が出る」と語り、箱根駅伝のチームづくりにも、ドラマづくりにも通じる“絆”の大切さを説いた。
また、今週末8月29〜30日放送の『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』（日本テレビ系）では、大泉が原監督夫妻と選手たちが暮らす東京・町田の選手寮を訪問取材した「箱根駅伝！原監督夫妻と300人の子どもたち 大泉洋に激白！私が初めて涙した日」が放送予定。原監督の思いや、箱根路を走った部員たち、走れなかった部員たちの知られざるエピソードが紹介される。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月より放送開始。
※原晋監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■青山学院大学陸上競技部（長距離ブロック）原晋監督
本当に光栄です。僕たちがやってきた箱根駅伝がドラマ化され、さらに出演オファーまでいただけるなんて、監督冥利に尽きます。
箱根駅伝当日、僕は大手町のスタート地点にまだ夜も明けない早い時間から出向くのですが、既にテレビ局の技術スタッフの皆さんが準備をしているんです。その姿を見ると、「いよいよ今年も箱根駅伝が始まる」と思うんです。スタートは朝8時ですが、その何時間も前から準備をしてくださっているスタッフの皆さんには、本当に感謝しています。
アナウンサーの皆さんも、年末年始はもちろん、春のインターカレッジや夏合宿から足を運んで取材を重ねてくれる。そうして築いた信頼関係があるからこそ、僕たちも腹を割って話せるし、その“ほんまもの”の言葉が生放送で紹介される。そうした積み重ねが、箱根駅伝のドラマを生み出しているんだと思います。
そして、このドラマも“ほんまもの”です。撮影現場に関東学生陸上競技連盟の役員も出向いて、本物に仕上げている。選手たちの走り方も本物ですし、審判の先生方や学生の皆さんもエキストラとは思えない、びっくりするほど、みんな“ほんまもの”です。見どころ満載、乞うご期待です！
【写真】大泉洋＆伊藤沙莉＆山下智久の3ショット！ 『俺たちの箱根駅伝』ビジュアル
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描き出す。
そしてこのたび、箱根駅伝で数々のドラマを生んできた青山学院大学陸上競技部（長距離ブロック）の原晋監督が、本人役で出演することが発表された。
原監督は箱根駅伝予選会の解説者役として、7月某日に行われた撮影に参加。予選会は例年10月に行われているため、ネクタイをきっちり締めたスーツ姿で、夏日の野外ロケに挑んだ。
本作への出演にあたり「監督冥利に尽きます、光栄です」と語る原監督は、予選会のシーンのあまりのリアルさに「びっくりするほど、ほんまもの。乞うご期待」と、本ドラマの完成度に太鼓判を押した。
さらに、スタッフから「このドラマに“作戦名”をつけるとしたら？」と尋ねられた原監督は、「演者さん、スタッフさん含めて、僕は“絆”だと思う。絆があるから番組は盛り上がるし、成功につながる。名付けて――“絆大作戦”！」と即答。これには大泉も「なんて番組が欲しいものをくれる人なんだろう（笑）。“絆大作戦”、いただきました！」と大喜びし、「我々役者、そしてスタッフの絆でもって、いいものができる。本当にその通りだと思います」と深く共感した。
また原監督は、「箱根駅伝のチームも同じ。ワンチームになる、その絆があるからこそ成果が出る」と語り、箱根駅伝のチームづくりにも、ドラマづくりにも通じる“絆”の大切さを説いた。
また、今週末8月29〜30日放送の『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』（日本テレビ系）では、大泉が原監督夫妻と選手たちが暮らす東京・町田の選手寮を訪問取材した「箱根駅伝！原監督夫妻と300人の子どもたち 大泉洋に激白！私が初めて涙した日」が放送予定。原監督の思いや、箱根路を走った部員たち、走れなかった部員たちの知られざるエピソードが紹介される。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月より放送開始。
※原晋監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■青山学院大学陸上競技部（長距離ブロック）原晋監督
本当に光栄です。僕たちがやってきた箱根駅伝がドラマ化され、さらに出演オファーまでいただけるなんて、監督冥利に尽きます。
箱根駅伝当日、僕は大手町のスタート地点にまだ夜も明けない早い時間から出向くのですが、既にテレビ局の技術スタッフの皆さんが準備をしているんです。その姿を見ると、「いよいよ今年も箱根駅伝が始まる」と思うんです。スタートは朝8時ですが、その何時間も前から準備をしてくださっているスタッフの皆さんには、本当に感謝しています。
アナウンサーの皆さんも、年末年始はもちろん、春のインターカレッジや夏合宿から足を運んで取材を重ねてくれる。そうして築いた信頼関係があるからこそ、僕たちも腹を割って話せるし、その“ほんまもの”の言葉が生放送で紹介される。そうした積み重ねが、箱根駅伝のドラマを生み出しているんだと思います。
そして、このドラマも“ほんまもの”です。撮影現場に関東学生陸上競技連盟の役員も出向いて、本物に仕上げている。選手たちの走り方も本物ですし、審判の先生方や学生の皆さんもエキストラとは思えない、びっくりするほど、みんな“ほんまもの”です。見どころ満載、乞うご期待です！