北山宏光主演『私があなたといる理由2』10.7放送決定 吉谷彩子・石川恋ら男女8人がグアムへ
北山宏光主演のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』（テレビ東京系／毎週水曜1時）が、10月7日より放送されることが決定。吉谷彩子、石川恋、雛形あきこら、グアムを旅する8人のキャストが発表され、キービジュアルも解禁された。
【写真】北山宏光、吉谷彩子、石川恋らグアムを旅する8人のキャスト
本作は、2025年7月から放送されたドラマ『私があなたといる理由〜グアムを訪れた3組の男女の1週間〜』の第2弾。年代の異なる男女8人が、グアムで過ごす10日間を描く。
人は誰もが事情を抱え、それを心の奥底に隠しながら生きている。しかし、誰かを本気で愛した時、その秘密と向き合わなければならない瞬間が訪れる。本作は、「その人のすべてを許すことができるのか」をテーマに、男女の恋愛、そして「許し」の難しさにフィーチャーし、心の機微を丁寧に描いたヒューマンドラマだ。
整ったルックスと気さくな性格から女性に困ることはなかったが、結婚できない“ある秘密”を抱える夏目晴真役に、ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）でシングルファーザー役を好演した北山宏光。『君が獣になる前に』（テレビ東京系）以来、約2年半ぶりのテレビ東京主演作となる。
求められると断れない性格で、普段は事務職として働いている白井ゆかり役に、ドラマ『能面検事』（テレビ東京系）や『グランメゾン東京』シリーズでパティシエ役を好演した吉谷彩子。そして、明るく愛嬌がある性格だが、ある秘密が相手に受け入れられず結婚できない大野愛役に、ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）や『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK）など話題作に数多く出演する石川恋。
気丈でお酒好きなバリキャリ・桜井真梨子役に、ドラマ『惡の華』（テレビ東京系）でヒロインの母親役を熱演し、ドラマや舞台などで幅広い役柄をこなす雛形あきこ。人と話すことが苦手で愛猫と暮らす堅実なサラリーマン・池松幹男役に、ドラマ『離婚しようよ』（Netflix）『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）などに出演し、個性的な役どころが話題となった少路勇介。
プロ野球選手時代のプライドから高級志向が抜けないパーソナルトレーナー・多田康生役に、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』や『豊臣兄弟！』（ともにNHK）に出演し、注目を集めている佳久創。抱えている秘密が原因で妻に離婚されたが、人生を添い遂げる伴侶が欲しいと旅に参加する平川聡役に、数々のドラマ、映画、舞台など多方面で活躍し、来年には主演映画『サンジュアンの木―画家 香月泰男―』の公開を控える萩原聖人。
優しく穏やかな性格だが、ある事情からこの旅に参加することを決めた宮地文枝役に、ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）で衝撃的な毒親を熱演し、ジャンルを問わず数々の話題作に名を連ねる西田尚美ら、豪華出演者がドラマを彩る。
マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごすグアムでの10日間の旅を通して、彼らはお互いの事情や自分自身と向き合いながら、本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか。
水ドラ25『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送にて10月7日より毎週水曜1時放送（初回のみ1時15分）。テレビ大阪にて10月13日より毎週火曜1時45分、BSテレ東にて10月10日より毎週土曜24時放送。
※キャストほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■北山宏光（夏目晴真役）
最初お話をいただいた時、グアムでの撮影とのことでどうなるかと思っていましたが、実際撮り始めると突然のスコールや、太陽の動き、気温など厳しい自然との戦いの中での撮影でした。⼀つ⼀つのシーンが、その日その時でしか撮れない奇跡のカットの連続になっています。またグアムの歴史や、グルメなどの情報もシーンの中に⼊ってくるのでそこも楽しめる⼀つだと思います。8人の男女のグアムでの恋愛模様、圧倒的な大自然の映像と共にお楽しみください。
■吉谷彩子（白井ゆかり役）
この作品への出演が決まった時は、とても嬉しかったです。前作をご覧になっていた⽅にも、新しくご覧になる⽅にも楽しんでいただける作品になるよう、丁寧に向き合いたいと思いながら撮影に臨みました。私が演じる役は、⼀⾒するとごく普通の女性ですが、その内側にはさまざまな感情や葛藤を抱えています。撮影地がグアムということもあり、開放的な景⾊や空気も作品の魅⼒の⼀つになっていて、現地だからこそ⽣まれた雰囲気も感じていただけると思います。登場人物が抱える想いや人間関係の変化にもぜひ注⽬していただきながら、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。
■石川恋（大野愛役）
初めて脚本を読んだとき、大野愛というひとりの女性に強く惹かれました。どうか彼女の歩む道が幸福に満ちたものであってほしい。そんな祈りを込めて、今作に参加しました。今回の群像劇は、グアムというロケーションの明るく開放的なイメージとは裏腹に、登場人物それぞれが抱える葛藤を丁寧に描いているのが魅⼒だと感じています。愛の抱える葛藤は私自⾝にも大きく⽴ちはだかり、悩みもがく日々でしたが、どんな逆境にも⽴ち向かおうとする彼女の勇気が、最後まで私の背中を押し続けてくれました。現場にあふれていた情熱は凄まじいもので、燃え尽きるほどにスタッフ・キャスト⼀丸となって作品作りに懸けたこの旅が、放送を通して皆様の⼼に届くことを願っています。どうぞお楽しみに！
■雛形あきこ（桜井真梨子役）
撮影のほとんどをグアムで撮ると聞いて、そんな夢みたいな時間を過ごせるのか！ と思っていたのですが。いざ台本をいただいてみると、人と出会い、自分を⾒つめ、自分を許す。そんな人間ドラマが詰まっていました。私が演じさせていただく真梨子は、年齢を重ねるにつれ自分自⾝を素直に出せることが難しくなってしまった人なのだと思っています。そんな真梨子がグアムという⾮日常の中で出会った人達と過ごし、どう変わることが出来るのか⾒守っていてほしいです。そして8人それぞれがどう重なっていくのかも、楽しみにしていただけたらと思います。
■少路勇介（池松幹男役）
グアムで恋愛、えっ僕が?! というご褒美みたいなお仕事をいただき、最初は驚きました。台本を読んでいくうちに、キャスト8人それぞれが事情や痛みを抱えながら、それでも少しでも幸せに近づきたいと思って⽣きている姿が印象的で、ドラマならではの⾯⽩さを感じました。1ヵ月半ほど滞在しましたが、グアムは本当に素敵な場所でした。人は穏やかで優しく、チャモロ料理も美味しく、海もとても綺麗。ただ、暑い。それでも、グアムの暑さ以上に撮影クルーの熱さがすごかったです。みんなで⼀⽣懸命作りました。楽しんでいただけたら嬉しいです。
■佳久創（多⽥康⽣役）
この度、多⽥康⽣役を演じさせていただきました佳久創です。多⽥康⽣は元プロ野球選⼿という恋愛ドラマでは珍しい役柄で、元アスリートである自分にとっては、ぜひ演じてみたいと思える人物でした。プロの世界で戦ってきた自信と、それに反した弱さがある、そんな人間くさいところが演じていて楽しかったです。
また今作品はグアムでの撮影ということで、やはり日本では撮れないような絶景の数々が素晴らしかったです！ その辺りもホントのホントに松本監督をはじめ、皆様がこだわっていらっしゃったので、そこにも注⽬していただきたいです。8人が織りなす大人の恋の物語。ぜひお楽しみください!!
■萩原聖人（平川聡役）
「恋愛に必要なものは何なのか」は人類永遠のテーマですが、今回は現代においてポピュラーな“マッチング”という出会いをきっかけに、8人の男女がグアムという環境で関係性を育んでいきます。僕が演じた平川のように、ある程度年齢を重ね、様々な経験をしてきた大人が、あえてマッチングという形で何かを探すのは⼀種の「賭け」かもしれません。ですが、最終的に何が大事なのかという本質は、みんな共通している気がします。年齢を重ねるほどに「ただ人と出会いたい」という⽬的はシンプルになっていく。劇中の平川と⽂枝の2人も、まさにそんな関係だったと感じています。
初めて訪れたグアムは、過酷な暑さもありましたが、想像していた賑やかなイメージとは違い、落ち着いた雰囲気がとても魅⼒的でした。久しぶりの共演となった西田尚美さんをはじめ、素晴らしいキャスト・スタッフ陣と強い信頼関係の中で平川の物語を作ることができたと感じています。シニアならではの視点、そしてシニアだからこその恋の良さと大変さ。そのリアルな空気感をぜひ楽しんでいただきたいです。
■西田尚美（宮地文枝役）
このドラマのお話をいただくまでグアムに⾏ったことがなく、⾏ってみたいなぁと素直に思いました。はじめてのグアムは、自然が、特に⼣日や星空が本当に美しく、今回このドラマのテーマは「許す」というものでしたが、役づくりする上ですごく助けられたような気がします。私が演じた宮地文枝という女性は、物静かであまり感情を表に出さないような人物だったので、カットがかかった瞬間に自分自⾝に戻ってグアムを堪能しました。ぜひご覧ください！
■プロデューサー・監督：松本拓（テレビ東京）
『私があなたといる理由』シーズン2を迎えられたこと、まずは大変嬉しく思います。シーズン1の放送が終わり、多くの⽅々から温かい反響を頂きました。グアムの地でまた撮影がしたい、人間の⼼の機微をあの壮大な⼣日の前でもう⼀度撮りたい。そんな思いと、グアム政府観光局さんや現地コーディネーターさん、そして滞在ホテルの皆さん、そして多くの撮影場所のみなさんのご協⼒を賜り、このシーズン2が成⽴いたしました。今、何を題材にすべきなのか…。ドラマのテーマはとても悩みました。自分自⾝が、⽣活の中で最近よく思うのは、悪い意味で、「人に優しい」世の中になったなということ。
⾊々なことに寛容で、⾊々なことに自由で、そして人から簡単に許してもらえる。そこにはきれいなものしかなく、人間らしい、汚さや濁りがなくなり、それは、人に優しい世の中になったようで、実はそんなものとは程遠いのではないかと。真の意味で人に向き合い、そして、人を許し、人に優しくなるということは、本当はそんな簡単なことではなく、とても難しく、勇気のいることなのではないでしょうか。どう表現するのかはとても難しいと思いましたが、今回は「許し」というテーマにしてみました。グアムという地で、様々な困難にぶつかりながら、キャスト・スタッフ⼀同⼒を合わせて魂込めて作りました。ぜひご覧頂けたら、そして、もし何か人⽣に響くものになったら、とても嬉しく思います。
【写真】北山宏光、吉谷彩子、石川恋らグアムを旅する8人のキャスト
本作は、2025年7月から放送されたドラマ『私があなたといる理由〜グアムを訪れた3組の男女の1週間〜』の第2弾。年代の異なる男女8人が、グアムで過ごす10日間を描く。
整ったルックスと気さくな性格から女性に困ることはなかったが、結婚できない“ある秘密”を抱える夏目晴真役に、ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）でシングルファーザー役を好演した北山宏光。『君が獣になる前に』（テレビ東京系）以来、約2年半ぶりのテレビ東京主演作となる。
求められると断れない性格で、普段は事務職として働いている白井ゆかり役に、ドラマ『能面検事』（テレビ東京系）や『グランメゾン東京』シリーズでパティシエ役を好演した吉谷彩子。そして、明るく愛嬌がある性格だが、ある秘密が相手に受け入れられず結婚できない大野愛役に、ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）や『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK）など話題作に数多く出演する石川恋。
気丈でお酒好きなバリキャリ・桜井真梨子役に、ドラマ『惡の華』（テレビ東京系）でヒロインの母親役を熱演し、ドラマや舞台などで幅広い役柄をこなす雛形あきこ。人と話すことが苦手で愛猫と暮らす堅実なサラリーマン・池松幹男役に、ドラマ『離婚しようよ』（Netflix）『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）などに出演し、個性的な役どころが話題となった少路勇介。
プロ野球選手時代のプライドから高級志向が抜けないパーソナルトレーナー・多田康生役に、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』や『豊臣兄弟！』（ともにNHK）に出演し、注目を集めている佳久創。抱えている秘密が原因で妻に離婚されたが、人生を添い遂げる伴侶が欲しいと旅に参加する平川聡役に、数々のドラマ、映画、舞台など多方面で活躍し、来年には主演映画『サンジュアンの木―画家 香月泰男―』の公開を控える萩原聖人。
優しく穏やかな性格だが、ある事情からこの旅に参加することを決めた宮地文枝役に、ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）で衝撃的な毒親を熱演し、ジャンルを問わず数々の話題作に名を連ねる西田尚美ら、豪華出演者がドラマを彩る。
マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごすグアムでの10日間の旅を通して、彼らはお互いの事情や自分自身と向き合いながら、本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか。
水ドラ25『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送にて10月7日より毎週水曜1時放送（初回のみ1時15分）。テレビ大阪にて10月13日より毎週火曜1時45分、BSテレ東にて10月10日より毎週土曜24時放送。
※キャストほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■北山宏光（夏目晴真役）
最初お話をいただいた時、グアムでの撮影とのことでどうなるかと思っていましたが、実際撮り始めると突然のスコールや、太陽の動き、気温など厳しい自然との戦いの中での撮影でした。⼀つ⼀つのシーンが、その日その時でしか撮れない奇跡のカットの連続になっています。またグアムの歴史や、グルメなどの情報もシーンの中に⼊ってくるのでそこも楽しめる⼀つだと思います。8人の男女のグアムでの恋愛模様、圧倒的な大自然の映像と共にお楽しみください。
■吉谷彩子（白井ゆかり役）
この作品への出演が決まった時は、とても嬉しかったです。前作をご覧になっていた⽅にも、新しくご覧になる⽅にも楽しんでいただける作品になるよう、丁寧に向き合いたいと思いながら撮影に臨みました。私が演じる役は、⼀⾒するとごく普通の女性ですが、その内側にはさまざまな感情や葛藤を抱えています。撮影地がグアムということもあり、開放的な景⾊や空気も作品の魅⼒の⼀つになっていて、現地だからこそ⽣まれた雰囲気も感じていただけると思います。登場人物が抱える想いや人間関係の変化にもぜひ注⽬していただきながら、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。
■石川恋（大野愛役）
初めて脚本を読んだとき、大野愛というひとりの女性に強く惹かれました。どうか彼女の歩む道が幸福に満ちたものであってほしい。そんな祈りを込めて、今作に参加しました。今回の群像劇は、グアムというロケーションの明るく開放的なイメージとは裏腹に、登場人物それぞれが抱える葛藤を丁寧に描いているのが魅⼒だと感じています。愛の抱える葛藤は私自⾝にも大きく⽴ちはだかり、悩みもがく日々でしたが、どんな逆境にも⽴ち向かおうとする彼女の勇気が、最後まで私の背中を押し続けてくれました。現場にあふれていた情熱は凄まじいもので、燃え尽きるほどにスタッフ・キャスト⼀丸となって作品作りに懸けたこの旅が、放送を通して皆様の⼼に届くことを願っています。どうぞお楽しみに！
■雛形あきこ（桜井真梨子役）
撮影のほとんどをグアムで撮ると聞いて、そんな夢みたいな時間を過ごせるのか！ と思っていたのですが。いざ台本をいただいてみると、人と出会い、自分を⾒つめ、自分を許す。そんな人間ドラマが詰まっていました。私が演じさせていただく真梨子は、年齢を重ねるにつれ自分自⾝を素直に出せることが難しくなってしまった人なのだと思っています。そんな真梨子がグアムという⾮日常の中で出会った人達と過ごし、どう変わることが出来るのか⾒守っていてほしいです。そして8人それぞれがどう重なっていくのかも、楽しみにしていただけたらと思います。
■少路勇介（池松幹男役）
グアムで恋愛、えっ僕が?! というご褒美みたいなお仕事をいただき、最初は驚きました。台本を読んでいくうちに、キャスト8人それぞれが事情や痛みを抱えながら、それでも少しでも幸せに近づきたいと思って⽣きている姿が印象的で、ドラマならではの⾯⽩さを感じました。1ヵ月半ほど滞在しましたが、グアムは本当に素敵な場所でした。人は穏やかで優しく、チャモロ料理も美味しく、海もとても綺麗。ただ、暑い。それでも、グアムの暑さ以上に撮影クルーの熱さがすごかったです。みんなで⼀⽣懸命作りました。楽しんでいただけたら嬉しいです。
■佳久創（多⽥康⽣役）
この度、多⽥康⽣役を演じさせていただきました佳久創です。多⽥康⽣は元プロ野球選⼿という恋愛ドラマでは珍しい役柄で、元アスリートである自分にとっては、ぜひ演じてみたいと思える人物でした。プロの世界で戦ってきた自信と、それに反した弱さがある、そんな人間くさいところが演じていて楽しかったです。
また今作品はグアムでの撮影ということで、やはり日本では撮れないような絶景の数々が素晴らしかったです！ その辺りもホントのホントに松本監督をはじめ、皆様がこだわっていらっしゃったので、そこにも注⽬していただきたいです。8人が織りなす大人の恋の物語。ぜひお楽しみください!!
■萩原聖人（平川聡役）
「恋愛に必要なものは何なのか」は人類永遠のテーマですが、今回は現代においてポピュラーな“マッチング”という出会いをきっかけに、8人の男女がグアムという環境で関係性を育んでいきます。僕が演じた平川のように、ある程度年齢を重ね、様々な経験をしてきた大人が、あえてマッチングという形で何かを探すのは⼀種の「賭け」かもしれません。ですが、最終的に何が大事なのかという本質は、みんな共通している気がします。年齢を重ねるほどに「ただ人と出会いたい」という⽬的はシンプルになっていく。劇中の平川と⽂枝の2人も、まさにそんな関係だったと感じています。
初めて訪れたグアムは、過酷な暑さもありましたが、想像していた賑やかなイメージとは違い、落ち着いた雰囲気がとても魅⼒的でした。久しぶりの共演となった西田尚美さんをはじめ、素晴らしいキャスト・スタッフ陣と強い信頼関係の中で平川の物語を作ることができたと感じています。シニアならではの視点、そしてシニアだからこその恋の良さと大変さ。そのリアルな空気感をぜひ楽しんでいただきたいです。
■西田尚美（宮地文枝役）
このドラマのお話をいただくまでグアムに⾏ったことがなく、⾏ってみたいなぁと素直に思いました。はじめてのグアムは、自然が、特に⼣日や星空が本当に美しく、今回このドラマのテーマは「許す」というものでしたが、役づくりする上ですごく助けられたような気がします。私が演じた宮地文枝という女性は、物静かであまり感情を表に出さないような人物だったので、カットがかかった瞬間に自分自⾝に戻ってグアムを堪能しました。ぜひご覧ください！
■プロデューサー・監督：松本拓（テレビ東京）
『私があなたといる理由』シーズン2を迎えられたこと、まずは大変嬉しく思います。シーズン1の放送が終わり、多くの⽅々から温かい反響を頂きました。グアムの地でまた撮影がしたい、人間の⼼の機微をあの壮大な⼣日の前でもう⼀度撮りたい。そんな思いと、グアム政府観光局さんや現地コーディネーターさん、そして滞在ホテルの皆さん、そして多くの撮影場所のみなさんのご協⼒を賜り、このシーズン2が成⽴いたしました。今、何を題材にすべきなのか…。ドラマのテーマはとても悩みました。自分自⾝が、⽣活の中で最近よく思うのは、悪い意味で、「人に優しい」世の中になったなということ。
⾊々なことに寛容で、⾊々なことに自由で、そして人から簡単に許してもらえる。そこにはきれいなものしかなく、人間らしい、汚さや濁りがなくなり、それは、人に優しい世の中になったようで、実はそんなものとは程遠いのではないかと。真の意味で人に向き合い、そして、人を許し、人に優しくなるということは、本当はそんな簡単なことではなく、とても難しく、勇気のいることなのではないでしょうか。どう表現するのかはとても難しいと思いましたが、今回は「許し」というテーマにしてみました。グアムという地で、様々な困難にぶつかりながら、キャスト・スタッフ⼀同⼒を合わせて魂込めて作りました。ぜひご覧頂けたら、そして、もし何か人⽣に響くものになったら、とても嬉しく思います。