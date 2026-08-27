35歳美人アナ、ニット姿にネット衝撃「スタイル抜群」「理想的すぎる」「素敵」「なんでそんなに綺麗なの!?」
フリーアナウンサーの上野愛奈が27日までにInstagramを更新。オフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】35歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ過去ショットの数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「今週は夏休みをいただいています」と、ニットなど複数の衣装姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「素敵すぎます」「魅力的」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）
【写真】35歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ過去ショットの数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「今週は夏休みをいただいています」と、ニットなど複数の衣装姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「素敵すぎます」「魅力的」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）