リアム＆ノエルがつないだ手を高く掲げる オアシス再結成ライブ映画のポスター解禁
英ロックバンド・オアシスの再結成ツアー「Oasis Live ’25」を追ったライブ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が、9月11日から全国の劇場で2週間限定公開される。このほど、リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーが手を取り合う姿を捉えたポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』予告編
「Oasis Live ’25」は、5大陸で200万人以上を動員した再結成ツアー。日本でも東京ドーム公演を2日間開催し、約10万人を熱狂させた。
本作では、メインボーカルのリアムと、メインソングライターのノエルによる歴史的なカムバックに密着。ライブやリハーサルに加え、バックステージの様子、20年ぶりに実現した兄弟そろってのインタビューなど、未公開・独占映像を多数収録する。
世界規模で完売となったツアーの舞台裏を追いながら、長年にわたる確執を経て再結成に至った兄弟の軌跡を描くほか、オアシスの音楽が人々や世代に与えてきた影響にも迫る。劇場では、伝説的なライブの熱気と興奮をスクリーンで追体験できる。
公開されたポスターには、ステージ上でリアムとノエルがつないだ手を高く掲げる瞬間を採用。かつて深く対立していた兄弟の和解と再結成を象徴する、エモーショナルなビジュアルに仕上がっている。
監督は、『Shut Up and Play the Hits』『Meet Me in the Bathroom』のディラン・サザンとウィル・ラブレース。制作は、magna studiosとともに、アカデミー賞ノミネート監督スティーブン・ナイトが参加。音響を『トップガン マーヴェリック』『ベルファスト』のジェームズ・メイザーら、撮影監督を『ベルファスト』『ビートルジュース ビートルジュース』のハリス・ザンバルコスが担当。Sony Music Entertainment UKとの協力のもと、Sony Music Visionが提供する。
全国70館以上で上映予定。上映劇場は作品公式の劇場情報ページで確認できる。
【動画】『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』予告編
「Oasis Live ’25」は、5大陸で200万人以上を動員した再結成ツアー。日本でも東京ドーム公演を2日間開催し、約10万人を熱狂させた。
世界規模で完売となったツアーの舞台裏を追いながら、長年にわたる確執を経て再結成に至った兄弟の軌跡を描くほか、オアシスの音楽が人々や世代に与えてきた影響にも迫る。劇場では、伝説的なライブの熱気と興奮をスクリーンで追体験できる。
公開されたポスターには、ステージ上でリアムとノエルがつないだ手を高く掲げる瞬間を採用。かつて深く対立していた兄弟の和解と再結成を象徴する、エモーショナルなビジュアルに仕上がっている。
監督は、『Shut Up and Play the Hits』『Meet Me in the Bathroom』のディラン・サザンとウィル・ラブレース。制作は、magna studiosとともに、アカデミー賞ノミネート監督スティーブン・ナイトが参加。音響を『トップガン マーヴェリック』『ベルファスト』のジェームズ・メイザーら、撮影監督を『ベルファスト』『ビートルジュース ビートルジュース』のハリス・ザンバルコスが担当。Sony Music Entertainment UKとの協力のもと、Sony Music Visionが提供する。
全国70館以上で上映予定。上映劇場は作品公式の劇場情報ページで確認できる。