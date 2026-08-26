WEST.重岡大毅＆原菜乃華、誕生日当日に浴衣姿でイベント登壇 プレゼント贈り合う【5秒で完全犯罪を生成する方法】
【モデルプレス＝2026/08/26】WEST.の重岡大毅と女優の原菜乃華が8月26日、都内で開催された映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』初海兄妹バースデイイベントに登壇。浴衣姿を披露した。
【写真】WEST.重岡、別人？のAI生成結果
偶然にも同日に同じ誕生日ということで、お祝いされた2人。重岡は34歳、原は23歳になり、1年の抱負を聞かれた重岡は「僕はもう健康第一ですね。尊敬するアスリートの方みたいに、パフォーマンスをしっかりするために普段から整えて健康を心がけています」とコメント。続けて原が「私も同じ感じですかね〜」と話すと、重岡は「嘘やろ！」とツッコミを入れて笑いを誘った。
また、2人の星座である乙女座の性格について「気配り上手」と司会から紹介されると、原は「重岡さん気配り上手ですよね」と賛同。重岡は「今日も誕生日プレゼント渡しましたもんね」とお互いに渡しあったことを明かした。
同作で演じた兄妹役について、重岡は実際には姉はいるが妹はいないため、「兄像がわからなくて距離を詰めるのにバグってしまって」「初日ガンガン詰めたら、（原は）ちゃんと付き合ってくれた」と回想。原も「波長は合いまくってましたよね」と頷き、「目が合う度に愛のある悪口をたくさん言ってくださって（笑）」と仲が良い故の関係性をのぞかせていた。
「この事件を迷宮入りにする」―― 兄妹は生成AIに全てを託した。禁断の“完全犯罪サスペンス”誕生。フリーライターの初海航（はつうみ・わたる）は、意図せず殺人を犯した妹・幸来（さら）を守るため、生成 AIを駆使して事件を隠蔽しようと思いつく。AI の指示に従って、指紋を拭き去り、死体に死化粧を施し、更にアリバイを工作。無事警察の事情聴取をクリアしたかに思われた2人だったが、事件は世間を騒がせる連続殺人と同じ手口だと知らされる。思いもよらない展開を見せ始めた事態の真相を探るうち、航はトップ女優の七希（なつき）にたどり着く。果たして兄妹の完全犯罪の行方は――？（modelpress編集部）
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【写真】WEST.重岡、別人？のAI生成結果
◆重岡大毅＆原菜乃華、誕生日プレゼント渡し合う
偶然にも同日に同じ誕生日ということで、お祝いされた2人。重岡は34歳、原は23歳になり、1年の抱負を聞かれた重岡は「僕はもう健康第一ですね。尊敬するアスリートの方みたいに、パフォーマンスをしっかりするために普段から整えて健康を心がけています」とコメント。続けて原が「私も同じ感じですかね〜」と話すと、重岡は「嘘やろ！」とツッコミを入れて笑いを誘った。
同作で演じた兄妹役について、重岡は実際には姉はいるが妹はいないため、「兄像がわからなくて距離を詰めるのにバグってしまって」「初日ガンガン詰めたら、（原は）ちゃんと付き合ってくれた」と回想。原も「波長は合いまくってましたよね」と頷き、「目が合う度に愛のある悪口をたくさん言ってくださって（笑）」と仲が良い故の関係性をのぞかせていた。
◆映画「5秒で完全犯罪を生成する方法」（9月11日公開）
「この事件を迷宮入りにする」―― 兄妹は生成AIに全てを託した。禁断の“完全犯罪サスペンス”誕生。フリーライターの初海航（はつうみ・わたる）は、意図せず殺人を犯した妹・幸来（さら）を守るため、生成 AIを駆使して事件を隠蔽しようと思いつく。AI の指示に従って、指紋を拭き去り、死体に死化粧を施し、更にアリバイを工作。無事警察の事情聴取をクリアしたかに思われた2人だったが、事件は世間を騒がせる連続殺人と同じ手口だと知らされる。思いもよらない展開を見せ始めた事態の真相を探るうち、航はトップ女優の七希（なつき）にたどり着く。果たして兄妹の完全犯罪の行方は――？（modelpress編集部）
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