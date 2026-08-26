小倉唯が『最強魔法師の隠遁計画』ロキ役に決定 ナイフ型武器を構えたキャラキービジュアル公開
2027年放送予定のアニメ『最強魔法師の隠遁計画』（CBC／TBS系）より、ロキ・レーベヘルの第1弾キャラクターキービジュアルが解禁。あわせて、ロキ役を小倉唯が務めることが発表され、コメントも到着した。
【写真】小倉唯、アニメ『最強魔法師の隠遁計画』のロキ役に決定
本作は、シリーズ累計100万部を突破したライトノベルをアニメ化。人類最強の魔法師が、学園生活を送りながら後進の育成という新たな任務に挑む姿を描く英雄譚だ。
100年前――突如として現れた魔物によって、人類は滅亡の危機に瀕した。通常兵器が通用しない魔物に対抗するため、人類は魔法技術を軍事転用し、今も生存を懸けた戦いを続けている。
そんな過酷な最前線で、人類最強の魔法師アルス・レーギンは幼い頃から戦い続けてきた。10万人を超える魔法師の頂点「シングル（一桁魔法師）」にして“現役1位”。数々の功績を打ち立てた彼は、16歳という若さで軍役を満了し、これまでの血生臭い戦場を離れるため退役を申し出る。
しかし、国がこの最強魔法師を簡単に手放すはずもなかった。アルスに平穏な隠遁生活の交換条件として提示されたのは、身分を隠して魔法学院へ通い、後進を育成すること。
待望の悠々自適な人生を手に入れるため、駆け出しの美少女魔法師たちを導くアルスだったが、最強の力を秘めるがゆえ、新たな事件や戦いに巻き込まれていく。
解禁された第1弾キャラクターキービジュアルでは、第2魔法学院の模擬戦会場を背景に、ロキがナイフ型の魔法師用武器“AWR”を構える姿が描かれている。魔法学院の学生とは一線を画す、数々の実戦経験を積んできたことをうかがわせる戦闘スタイルが印象的なビジュアルとなっている。
あわせて、アルスのパートナーとして派遣されたロキ・レーベヘル役を、『HUGっと！プリキュア』のキュアエトワール役や『ウマ娘 プリティーダービー』のマンハッタンカフェ役などで知られる小倉唯が務めることも発表された。
小倉は「ロキは、若くして確かな実力を持つ魔法師であり、アルスをパートナーとして支える女の子です。彼に寄せる深い信頼や敬意、その奥にある一途な想いをどのように表現するかを大切にしながら演じています。2人の関係性にも注目しつつ、物語を楽しんでいただけたら嬉しいです。迫力のあるバトルシーンにもぜひご注目ください！」とコメントを寄せた。
アニメ『最強魔法師の隠遁計画』は、CBC／TBS系「アガルアニメ」枠にて2027年放送予定。
【写真】小倉唯、アニメ『最強魔法師の隠遁計画』のロキ役に決定
本作は、シリーズ累計100万部を突破したライトノベルをアニメ化。人類最強の魔法師が、学園生活を送りながら後進の育成という新たな任務に挑む姿を描く英雄譚だ。
100年前――突如として現れた魔物によって、人類は滅亡の危機に瀕した。通常兵器が通用しない魔物に対抗するため、人類は魔法技術を軍事転用し、今も生存を懸けた戦いを続けている。
しかし、国がこの最強魔法師を簡単に手放すはずもなかった。アルスに平穏な隠遁生活の交換条件として提示されたのは、身分を隠して魔法学院へ通い、後進を育成すること。
待望の悠々自適な人生を手に入れるため、駆け出しの美少女魔法師たちを導くアルスだったが、最強の力を秘めるがゆえ、新たな事件や戦いに巻き込まれていく。
解禁された第1弾キャラクターキービジュアルでは、第2魔法学院の模擬戦会場を背景に、ロキがナイフ型の魔法師用武器“AWR”を構える姿が描かれている。魔法学院の学生とは一線を画す、数々の実戦経験を積んできたことをうかがわせる戦闘スタイルが印象的なビジュアルとなっている。
あわせて、アルスのパートナーとして派遣されたロキ・レーベヘル役を、『HUGっと！プリキュア』のキュアエトワール役や『ウマ娘 プリティーダービー』のマンハッタンカフェ役などで知られる小倉唯が務めることも発表された。
小倉は「ロキは、若くして確かな実力を持つ魔法師であり、アルスをパートナーとして支える女の子です。彼に寄せる深い信頼や敬意、その奥にある一途な想いをどのように表現するかを大切にしながら演じています。2人の関係性にも注目しつつ、物語を楽しんでいただけたら嬉しいです。迫力のあるバトルシーンにもぜひご注目ください！」とコメントを寄せた。
アニメ『最強魔法師の隠遁計画』は、CBC／TBS系「アガルアニメ」枠にて2027年放送予定。