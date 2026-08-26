元AKB48グラビア美女、交際中のイケメン格闘家とラブラブハワイ旅行報告
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#7が27日、放送された。#7のスタジオゲストには、女優の永尾まりやとアーティストのぶっ恋呂百花が登場した。
【写真】元AKB48美女、交際中のイケメン格闘家とバスタブで何度も濃厚キス！
ABEMAの恋愛リアリティー番組でカップル成立し、キックボクサー・白鳥大珠選手と交際中の永尾は、プライベートで行ったハワイ旅行での2ショットを公開。ニューヨーク・屋敷裕政から「今も仲良くされてるんですか？」と聞かれると、「めっちゃ平和に…」と照れ笑いを浮かべ、順調に交際が続いていることを明かした。
さらに、ホスト企画で奮闘中の山本裕典について聞かれると、「ドラマで共演しているし、お互いのYouTubeにも出たことがあって。友だちの部類に入るかな」と親交があることを明言。「一緒に飲んだことはない」「連絡はたまに取ります」と続けた永尾に、ニューヨーク・嶋佐和也が「何の連絡を取るんですか？」とさらに掘り下げると、永尾は「『女紹介して〜』って」と赤裸々な連絡内容を暴露。屋敷は思わず「飲んだことあるやろ」とツッコミを入れ、笑いを誘う場面もあった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】元AKB48美女、交際中のイケメン格闘家とバスタブで何度も濃厚キス！
ABEMAの恋愛リアリティー番組でカップル成立し、キックボクサー・白鳥大珠選手と交際中の永尾は、プライベートで行ったハワイ旅行での2ショットを公開。ニューヨーク・屋敷裕政から「今も仲良くされてるんですか？」と聞かれると、「めっちゃ平和に…」と照れ笑いを浮かべ、順調に交際が続いていることを明かした。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。