元NMB48タトゥー美女、現役アイドル時代の“内緒話”が衝撃的「金属を埋め込んで…」
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#7が27日、放送された。#7のスタジオゲストには、女優の永尾まりやとアーティストのぶっ恋呂百花（ぶっころももか）が登場した。
【写真】全身タトゥー美女、艶やかな花魁姿が「素敵ぃ」「女神様」
現在ソロアーティストとして活動中のぶっ恋呂百花は、自身の全身のタトゥーについて「全部繋がっている」と明かし、腕や脚に入れたタトゥーを披露。さらば青春の光・東ブクロから「アイドル時代から入れたかったんですか？」と問われると、「アイドル時代は人体改造に興味があったんで、タトゥーっていうよりは埋め込んだり…内緒で」「金属を埋め込んで…」と衝撃の過去を激白した。
さらにお酒の話題になり、飲み仲間について聞かれると「吉田豪とか…」「NMB時代から友だちとして仲良くて」と実名を告白。これには嶋佐も「嘘でしょ！？吉田豪！？」と驚がく。普段は全くお酒を飲まないというぶっ恋呂百花だが、「飲み方が分からないから、めっちゃ飲んだ時は絶対にやらかす」「走り回ったり、外に出て地面を転がったり」と、規格外の酒癖を明かしスタジオは爆笑。さらば青春の光・森田哲矢は「せめて吉田豪と2人でいけ！」とツッコミを入れていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】全身タトゥー美女、艶やかな花魁姿が「素敵ぃ」「女神様」
現在ソロアーティストとして活動中のぶっ恋呂百花は、自身の全身のタトゥーについて「全部繋がっている」と明かし、腕や脚に入れたタトゥーを披露。さらば青春の光・東ブクロから「アイドル時代から入れたかったんですか？」と問われると、「アイドル時代は人体改造に興味があったんで、タトゥーっていうよりは埋め込んだり…内緒で」「金属を埋め込んで…」と衝撃の過去を激白した。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。