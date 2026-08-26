『おちたらおわり』第9話 “明日海”宇垣美里と“孔美子”篠田麻里子をつなぐ残酷な真実が判明！
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第9話が26日深夜に放送される。
【写真】中学時代の明日海と孔美子の“真実”も明らかに『おちたらおわり』第9話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
■第9話あらすじ
明日海（宇垣）の首を絞め上げながら、孔美子（篠田）は狂気に満ちた叫びを浴びせる。そして、孔美子は明日海を、誰にも知られてはいけない“秘密の部屋”に連れ込む。そこには、孔美子がこれまで“おとしてきた”ママ友たちの写真。その中央には、タワマンを精巧に再現した不気味な模型が鎮座していた。孔美子が築き上げてきた恐怖の支配、そのすべてが明らかになる。そして怒りに支配された孔美子は、ついに娘・陽美妃（棚橋乃望）にまで手をかけようとする。
一方、朋代（佐津川愛美）、心菜（風吹ケイ）、紗都（鈴木紗理奈）は、孔美子の策略の全貌に気づき、ついに反撃を決意。陽美妃の誕生日パーティーを舞台に、孔美子を追い詰める決死の証拠集めを始まる。
なぜ中学時代、明日海はいじめられ、孤立したのか。封印されていた過去が暴かれたとき、明日海と孔美子をつなぐ、あまりにも残酷な真実が姿を現す。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。
【写真】中学時代の明日海と孔美子の“真実”も明らかに『おちたらおわり』第9話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
明日海（宇垣）の首を絞め上げながら、孔美子（篠田）は狂気に満ちた叫びを浴びせる。そして、孔美子は明日海を、誰にも知られてはいけない“秘密の部屋”に連れ込む。そこには、孔美子がこれまで“おとしてきた”ママ友たちの写真。その中央には、タワマンを精巧に再現した不気味な模型が鎮座していた。孔美子が築き上げてきた恐怖の支配、そのすべてが明らかになる。そして怒りに支配された孔美子は、ついに娘・陽美妃（棚橋乃望）にまで手をかけようとする。
一方、朋代（佐津川愛美）、心菜（風吹ケイ）、紗都（鈴木紗理奈）は、孔美子の策略の全貌に気づき、ついに反撃を決意。陽美妃の誕生日パーティーを舞台に、孔美子を追い詰める決死の証拠集めを始まる。
なぜ中学時代、明日海はいじめられ、孤立したのか。封印されていた過去が暴かれたとき、明日海と孔美子をつなぐ、あまりにも残酷な真実が姿を現す。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。