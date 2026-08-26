『風、薫る』太田光の熱演を博多華丸が絶賛→まさかの事実判明にネット爆笑「初の事例」「斬新すぎるwww」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「明るい未来」（第108回）が26日に放送され、平蔵役で太田光が出演。直後の『あさイチ』（NHK総合／月〜金曜日8時15分）で博多華丸が太田の熱演を絶賛し、まさかの事実も判明すると、ネット上には「嘘でしょ！ww」「初の事例www」「斬新すぎるwww」といった声が集まった。
【写真】明日の『風、薫る』 直美（上坂樹里）は吾郎（甲斐翔真）の子を出産
直美（上坂）は、身寄りのない患者・平蔵（太田光）の長屋を訪ね、出産のためしばらく派出看護ができなくなることを伝える。それを聞いた平蔵は「旦那はもう行ったのか？」とポツリ。二等軍曹で直美の夫・吾郎（甲斐翔真）を気遣うのだった。
直後にスタートした『あさイチ』では博多華丸が「平蔵さんを演じてらっしゃる俳優さん、素晴らしい演技ですねぇ〜」と絶賛。アナウンサーの鈴木奈穂子が「私もそう思ってました！」と同調する中、華丸は「誰か分かりませんけど、ちょっと勉強不足で」としつつ「あの俳優さんいいですね〜」と真剣な表情を見せる。
これに博多大吉は「爆笑問題の太田さんですよ」と指摘。華丸は「漫才師の？我々の先輩の？」と聞きながら「知らなかった、気付かなかった…あまりにも演技が素晴らしかったんで、今言われるまでまったく気付きませんでした」と語ると、鈴木も「私もそう思ってました！」「平蔵さんそのもの」と太田を称賛する。
華丸が“アタックチャンス”で一連のやりとりを締めくくると、大吉は「という朝ドラ受けの台本がですね、本日、爆笑問題の太田さんご本人から届きました」と“暴露”。異色の朝ドラ受けに、ネット上には「まさかの朝ドラ受け脚本かいて送ってやらせてウケる」「嘘でしょ！ww」「演者さんが朝ドラ受けの台本を送ってきた初の事例www」「斬新すぎるwww」「ヤラセ感満載でした笑」などの反響が寄せられていた。
直美（上坂）は、身寄りのない患者・平蔵（太田光）の長屋を訪ね、出産のためしばらく派出看護ができなくなることを伝える。それを聞いた平蔵は「旦那はもう行ったのか？」とポツリ。二等軍曹で直美の夫・吾郎（甲斐翔真）を気遣うのだった。
直後にスタートした『あさイチ』では博多華丸が「平蔵さんを演じてらっしゃる俳優さん、素晴らしい演技ですねぇ〜」と絶賛。アナウンサーの鈴木奈穂子が「私もそう思ってました！」と同調する中、華丸は「誰か分かりませんけど、ちょっと勉強不足で」としつつ「あの俳優さんいいですね〜」と真剣な表情を見せる。
これに博多大吉は「爆笑問題の太田さんですよ」と指摘。華丸は「漫才師の？我々の先輩の？」と聞きながら「知らなかった、気付かなかった…あまりにも演技が素晴らしかったんで、今言われるまでまったく気付きませんでした」と語ると、鈴木も「私もそう思ってました！」「平蔵さんそのもの」と太田を称賛する。
華丸が“アタックチャンス”で一連のやりとりを締めくくると、大吉は「という朝ドラ受けの台本がですね、本日、爆笑問題の太田さんご本人から届きました」と“暴露”。異色の朝ドラ受けに、ネット上には「まさかの朝ドラ受け脚本かいて送ってやらせてウケる」「嘘でしょ！ww」「演者さんが朝ドラ受けの台本を送ってきた初の事例www」「斬新すぎるwww」「ヤラセ感満載でした笑」などの反響が寄せられていた。