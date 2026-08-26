千鳥・大悟が贈る『THE ONE SHOT』ファイナルステージ進出者が決定！ 2作目の短編映画キービジュアルも公開
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める日本の「ディズニープラス」初となるオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）の第5話と第6話が、8月26日にディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のスターで独占配信。いよいよファイナルステージへの進出者4人が決定し、残り1枠の「敗者復活」を賭けた戦いが始まる。さらに今回、かまいたち・山内による配信記念ドッキリ映像も公開された。
【写真】2本目のショートフィルム8本一覧
■オダギリジョー＆白石麻衣も出演！
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める日本の「ディズニープラス」初となるオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）の第5話と第6話が、8月26日にディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のスターで独占配信。いよいよファイナルステージへの進出者4人が決定し、残り1枠の「敗者復活」を賭けた戦いが始まる。さらに今回、かまいたち・山内による配信記念ドッキリ映像公開も公開された。
本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】――たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会となっている。
挑戦者として出場するのは、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）の8人。果たして、この中からファイナルステージへの切符を手にするのは誰なのか。
これまでに配信されたノミネートステージでは、【第1回戦：じろう（シソンヌ）VS秋山竜次（ロバート）】、【第2回戦：後藤淳平（ジャルジャル）VS 山内健司（かまいたち）】、【第3回戦：堀内健（ネプチューン）VS天竺川原】、【第4回戦：又吉直樹（ピース）VS 国崎和也（ランジャタイ）】という戦いがくり広げられたが、いよいよそれぞれの戦いの勝者／ファイナルステージ進出者が決定。そして、敗れた4人の中から、残り1枠の【敗者復活枠】を賭けた戦いが幕を開ける。
【敗者復活ステージ】では、敗退した4人がそれぞれ制作をした2本目のショートフィルムで勝負！ 4本の作品の中から、大悟の独断と偏見で勝者を決定。その1人が、【ファイナルステージ】への切符を手にすることとなる。第5話からは、特別審査員として俳優・映画監督オダギリジョー、特別ゲストとして俳優・白石麻衣も登場する。
■2作目のショートフィルム一覧
『笑顔』 監督・脚本：堀内健（ネプチューン）
イントロダクション：
自由奔放な即興性と予測不能な発想でオンリーワンの“ホリケンワールド”で笑いを生み出す堀内。1作目にハードボイルドな「刑事ドラマ」を仕上げた堀内は、あるサラリーマンを主人公にした、「ホームドラマ」に挑戦。
物語：うだつの上がらないサラリーマン・小林ヒロシは、会社でも家庭でも肩身の狭い日々を過ごしていた。そんな小林の元に、ある大口の取引先から想いも寄らぬ、チャンスが舞い込んでくる――。
『Jo ~Dream Girl Graffiti~』 監督・脚本：秋山竜次（ロバート）
イントロダクション：圧倒的なキャラクター表現と憑依型コントを得意とし、真似できない発想力と独自の着眼点で笑いを生み出す稀代のコント師秋山。2本目の作品として選んだのは、子供のころからあこがれていたという「洋画」作品。
物語：主人公は、アメリカのイリノイ州ジャーマンバレーに住む少女・ジョー。両親と共に３人であたたかな生活を送っていたジョーは、ある日突然、モデルとしてスカウトをされたことから、人生が大きく動き始める。
『手紙』 監督・脚本：又吉直樹（ピース）
イントロダクション：類まれなる文才と独自の言語感覚、世の中を俯瞰して捉える繊細な感性を武器に笑いと文学が交差する唯一無二の視点で観る者を惹き込む又吉。2本目の題材に選んだのは、ある親子の日々を切り取った「家族の物語」
物語：母と娘の2人暮らしをする親子は、細々とだが暖かい日々を送っていた。2人の楽しみは、単身赴任中の父との手紙のやり取り。しかしいつからか、父の手紙がぱったりと届かなくなってしまう。
『深窓の青年』 監督・脚本：後藤淳平（ジャルジャル）
イントロダクション：ネタへの並々ならぬこだわりを持ち、膨大な数のネタを生み出してきた発想力と、リアルな人物描写、高い演技力で、何気ない日常を唯一無二の笑いへと昇華する後藤が次に挑戦したのは、ある青年の現在と過去をめぐる物語。
物語：長年連れ添った妻と、穏やかな日々を過ごす男。彼には、大学時代の忘れられない、ある出会いがあった――。それは入院をしていた病院で偶然出会った、詩を愛する謎の女性との出会い。紙の切れ端を使って、手紙のやり取りをし始める2人だったが、男はある思いを彼女にしたためる。
『泥まみれの棋士』 監督・脚本：山内健司（かまいたち）
イントロダクション：狂気すら感じさせるキャラクターを生み出す発想力と、一度見たら忘れられないネタを作り上げる緻密な構成力を兼ね備える山内。2作目に山内が選んだのは、自身も好きな「将棋」の世界でもがく棋士の物語。
物語：プロ棋士・村西は、同世代で“竜聖”の座まで上り詰めたライバル・如月とのタイトル戦に敗れ、どん底。その後、負けてばかりの苦しい日々を送っていた。しかし、そんな村西を見た師匠から、ある言葉をもらったことをきっかけに、村西の棋士人生が変わり始める――。
『記憶』 監督・脚本：天竺川原
イントロダクション：独特の世界観で既成概念を軽々と飛び越え、「川原」という唯一無二のジャンルを築き上げた、シュールでアーティスティックな発想を武器にする天竺川原。まさに破天荒な川原が生み出すのは、あるカップルを切り取った「恋愛ドラマ」。
物語：同棲をするミホとスグルのカップル。婚約を済ませ、幸せな日々を過ごす2人だったが、ある日ミホが不慮の事故に遭ったことでそんな日々が一変。ミホは、それまでの記憶を失い、スグルのことも忘れてしまう。
『同僚』 監督・脚本：じろう（シソンヌ）
イントロダクション：細やかな人間観察から生まれる巧みなストーリーや、芸人界トップクラスの自然体ボケを散らす脚本力に定評があるじろうが2本目に描くのは、とある24時間営業のスーパーマーケットを舞台にした物語。
物語：人手不足に悩まされている、こじんまりしたスーパーマーケット。そこで働くことになったのは、まだ日本語もつたない外国人・ジェイムズ。物静かで、真面目なジェイムズは、率先して店長や周りの店員達の手助けを買って出る――。
『シンバル』 監督・脚本：国崎和也（ランジャタイ）
イントロダクション：怖いもの知らずの自由奔放な発想と、企画やルールすら飛び越える予測不能な言動で、唯一無二のカオスを生み出す国崎。彼が2作目に挑戦したのは、1作目と同様“音楽”を題材に、その中でも“シンバル”にフォーカスを当てた1作。
物語：世界的に有名な指揮者であり、音楽家である祖父の元、スグルは幼いころから、世界一の“シンバリスト”になる為、厳しい特訓に励んでいた。“究極の音楽”を生むため、祖父のしごきに長年耐えてきたスグルが、行き着く音とは――。
■山内によるドッキリ映像も公開
そして、今回この『THE ONE SHOT』の配信を記念した、特別ドッキリ動画が公開された。仕掛け人は、挑戦者の一人として本編に参加しているかまいたち・山内。1発のボケ＝ONE SHOTを仕込んだショートフィルム2作品の監督・脚本を務めた山内が、自身の作品を引っ提げて、映画大好き芸人・こがけんをターゲットにしたドッキリを慣行。
映画を見る目の肥えたこがけんが、山内の2作品を“ディズニーの新作ショートフィルム”とだけ聞かされた状態で視聴。その後、自身が監督したということは伏せた状態で、山内がこがけんの正直な感想を聞き出していく。
こがけんが鑑賞したのは、山内がこれまで構想を温めていたという学園ホラー『クリスマスの悪夢』。そして、山内が大好きな将棋を題材にした『泥まみれの棋士』の2本。鑑賞を終えたこがけんが、偽のPRインタビューを受けると「これぞ、ショート(フィルム)の極みだなと思いましたね」と称賛。山内はその後控室で、こがけんの正直な本音を聞き出そうと、餌を撒くのだが、近いと思った作品として、「〇〇〇〇〇〇（※世界の巨匠監督）、の『〇〇〇〇〇〇』」とまさかの名作が飛び出す…！ 果たして、山内が考えた渾身のONE SHOTに、どんなリアクションを見せるのか!? そして、2作品を鑑賞したこがけんの本音とはーー!?
■第1話がYouTubeに登場
配信開始以降、SNS上でも初代王者の予想合戦が繰り広げられるなど、話題となっている本作の第1話がディズニープラス公式YouTubeで、8月26日の18時〜 9月25日の16時59分の期間限定で配信決定。第1話は、ノミネートステージ【第1回戦：じろう（シソンヌ）VS秋山竜次（ロバート）】の戦い。じろうが手掛けた、個性的な新人ナースが主人公の医療ドラマ、『江連絹子』（えづれきぬこ）。そして、秋山がスタジオを騒然とさせた、ある高校の美術部を舞台にした学園ドラマ『筆』の2作品を見ることができる。
さらに、最終話が配信となる9月2日に「ディズニープラス」の公式Xで【大悟と芸人が生解説！これさえ観れば追いつける！『THE ONE SHOT』最終話配信記念SPライブ】の開催が決定。
ノミネートステージで配信された各挑戦者のショートフィルムをダイジェストで振り返りながら、大悟と挑戦者がそれぞれの作品について解説。これから一気見するという方も、すでに本作を楽しんでいるという方もより深く本作を味わうことができる。
バラエティ番組『THE ONE SHOT』は、ディズニープラス スターにて独占配信中。
■オダギリジョー＆白石麻衣も出演！
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める日本の「ディズニープラス」初となるオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）の第5話と第6話が、8月26日にディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のスターで独占配信。いよいよファイナルステージへの進出者4人が決定し、残り1枠の「敗者復活」を賭けた戦いが始まる。さらに今回、かまいたち・山内による配信記念ドッキリ映像公開も公開された。
本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】――たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会となっている。
挑戦者として出場するのは、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）の8人。果たして、この中からファイナルステージへの切符を手にするのは誰なのか。
これまでに配信されたノミネートステージでは、【第1回戦：じろう（シソンヌ）VS秋山竜次（ロバート）】、【第2回戦：後藤淳平（ジャルジャル）VS 山内健司（かまいたち）】、【第3回戦：堀内健（ネプチューン）VS天竺川原】、【第4回戦：又吉直樹（ピース）VS 国崎和也（ランジャタイ）】という戦いがくり広げられたが、いよいよそれぞれの戦いの勝者／ファイナルステージ進出者が決定。そして、敗れた4人の中から、残り1枠の【敗者復活枠】を賭けた戦いが幕を開ける。
【敗者復活ステージ】では、敗退した4人がそれぞれ制作をした2本目のショートフィルムで勝負！ 4本の作品の中から、大悟の独断と偏見で勝者を決定。その1人が、【ファイナルステージ】への切符を手にすることとなる。第5話からは、特別審査員として俳優・映画監督オダギリジョー、特別ゲストとして俳優・白石麻衣も登場する。
■2作目のショートフィルム一覧
『笑顔』 監督・脚本：堀内健（ネプチューン）
イントロダクション：
自由奔放な即興性と予測不能な発想でオンリーワンの“ホリケンワールド”で笑いを生み出す堀内。1作目にハードボイルドな「刑事ドラマ」を仕上げた堀内は、あるサラリーマンを主人公にした、「ホームドラマ」に挑戦。
物語：うだつの上がらないサラリーマン・小林ヒロシは、会社でも家庭でも肩身の狭い日々を過ごしていた。そんな小林の元に、ある大口の取引先から想いも寄らぬ、チャンスが舞い込んでくる――。
『Jo ~Dream Girl Graffiti~』 監督・脚本：秋山竜次（ロバート）
イントロダクション：圧倒的なキャラクター表現と憑依型コントを得意とし、真似できない発想力と独自の着眼点で笑いを生み出す稀代のコント師秋山。2本目の作品として選んだのは、子供のころからあこがれていたという「洋画」作品。
物語：主人公は、アメリカのイリノイ州ジャーマンバレーに住む少女・ジョー。両親と共に３人であたたかな生活を送っていたジョーは、ある日突然、モデルとしてスカウトをされたことから、人生が大きく動き始める。
『手紙』 監督・脚本：又吉直樹（ピース）
イントロダクション：類まれなる文才と独自の言語感覚、世の中を俯瞰して捉える繊細な感性を武器に笑いと文学が交差する唯一無二の視点で観る者を惹き込む又吉。2本目の題材に選んだのは、ある親子の日々を切り取った「家族の物語」
物語：母と娘の2人暮らしをする親子は、細々とだが暖かい日々を送っていた。2人の楽しみは、単身赴任中の父との手紙のやり取り。しかしいつからか、父の手紙がぱったりと届かなくなってしまう。
『深窓の青年』 監督・脚本：後藤淳平（ジャルジャル）
イントロダクション：ネタへの並々ならぬこだわりを持ち、膨大な数のネタを生み出してきた発想力と、リアルな人物描写、高い演技力で、何気ない日常を唯一無二の笑いへと昇華する後藤が次に挑戦したのは、ある青年の現在と過去をめぐる物語。
物語：長年連れ添った妻と、穏やかな日々を過ごす男。彼には、大学時代の忘れられない、ある出会いがあった――。それは入院をしていた病院で偶然出会った、詩を愛する謎の女性との出会い。紙の切れ端を使って、手紙のやり取りをし始める2人だったが、男はある思いを彼女にしたためる。
『泥まみれの棋士』 監督・脚本：山内健司（かまいたち）
イントロダクション：狂気すら感じさせるキャラクターを生み出す発想力と、一度見たら忘れられないネタを作り上げる緻密な構成力を兼ね備える山内。2作目に山内が選んだのは、自身も好きな「将棋」の世界でもがく棋士の物語。
物語：プロ棋士・村西は、同世代で“竜聖”の座まで上り詰めたライバル・如月とのタイトル戦に敗れ、どん底。その後、負けてばかりの苦しい日々を送っていた。しかし、そんな村西を見た師匠から、ある言葉をもらったことをきっかけに、村西の棋士人生が変わり始める――。
『記憶』 監督・脚本：天竺川原
イントロダクション：独特の世界観で既成概念を軽々と飛び越え、「川原」という唯一無二のジャンルを築き上げた、シュールでアーティスティックな発想を武器にする天竺川原。まさに破天荒な川原が生み出すのは、あるカップルを切り取った「恋愛ドラマ」。
物語：同棲をするミホとスグルのカップル。婚約を済ませ、幸せな日々を過ごす2人だったが、ある日ミホが不慮の事故に遭ったことでそんな日々が一変。ミホは、それまでの記憶を失い、スグルのことも忘れてしまう。
『同僚』 監督・脚本：じろう（シソンヌ）
イントロダクション：細やかな人間観察から生まれる巧みなストーリーや、芸人界トップクラスの自然体ボケを散らす脚本力に定評があるじろうが2本目に描くのは、とある24時間営業のスーパーマーケットを舞台にした物語。
物語：人手不足に悩まされている、こじんまりしたスーパーマーケット。そこで働くことになったのは、まだ日本語もつたない外国人・ジェイムズ。物静かで、真面目なジェイムズは、率先して店長や周りの店員達の手助けを買って出る――。
『シンバル』 監督・脚本：国崎和也（ランジャタイ）
イントロダクション：怖いもの知らずの自由奔放な発想と、企画やルールすら飛び越える予測不能な言動で、唯一無二のカオスを生み出す国崎。彼が2作目に挑戦したのは、1作目と同様“音楽”を題材に、その中でも“シンバル”にフォーカスを当てた1作。
物語：世界的に有名な指揮者であり、音楽家である祖父の元、スグルは幼いころから、世界一の“シンバリスト”になる為、厳しい特訓に励んでいた。“究極の音楽”を生むため、祖父のしごきに長年耐えてきたスグルが、行き着く音とは――。
■山内によるドッキリ映像も公開
そして、今回この『THE ONE SHOT』の配信を記念した、特別ドッキリ動画が公開された。仕掛け人は、挑戦者の一人として本編に参加しているかまいたち・山内。1発のボケ＝ONE SHOTを仕込んだショートフィルム2作品の監督・脚本を務めた山内が、自身の作品を引っ提げて、映画大好き芸人・こがけんをターゲットにしたドッキリを慣行。
映画を見る目の肥えたこがけんが、山内の2作品を“ディズニーの新作ショートフィルム”とだけ聞かされた状態で視聴。その後、自身が監督したということは伏せた状態で、山内がこがけんの正直な感想を聞き出していく。
こがけんが鑑賞したのは、山内がこれまで構想を温めていたという学園ホラー『クリスマスの悪夢』。そして、山内が大好きな将棋を題材にした『泥まみれの棋士』の2本。鑑賞を終えたこがけんが、偽のPRインタビューを受けると「これぞ、ショート(フィルム)の極みだなと思いましたね」と称賛。山内はその後控室で、こがけんの正直な本音を聞き出そうと、餌を撒くのだが、近いと思った作品として、「〇〇〇〇〇〇（※世界の巨匠監督）、の『〇〇〇〇〇〇』」とまさかの名作が飛び出す…！ 果たして、山内が考えた渾身のONE SHOTに、どんなリアクションを見せるのか!? そして、2作品を鑑賞したこがけんの本音とはーー!?
■第1話がYouTubeに登場
配信開始以降、SNS上でも初代王者の予想合戦が繰り広げられるなど、話題となっている本作の第1話がディズニープラス公式YouTubeで、8月26日の18時〜 9月25日の16時59分の期間限定で配信決定。第1話は、ノミネートステージ【第1回戦：じろう（シソンヌ）VS秋山竜次（ロバート）】の戦い。じろうが手掛けた、個性的な新人ナースが主人公の医療ドラマ、『江連絹子』（えづれきぬこ）。そして、秋山がスタジオを騒然とさせた、ある高校の美術部を舞台にした学園ドラマ『筆』の2作品を見ることができる。
さらに、最終話が配信となる9月2日に「ディズニープラス」の公式Xで【大悟と芸人が生解説！これさえ観れば追いつける！『THE ONE SHOT』最終話配信記念SPライブ】の開催が決定。
ノミネートステージで配信された各挑戦者のショートフィルムをダイジェストで振り返りながら、大悟と挑戦者がそれぞれの作品について解説。これから一気見するという方も、すでに本作を楽しんでいるという方もより深く本作を味わうことができる。
バラエティ番組『THE ONE SHOT』は、ディズニープラス スターにて独占配信中。