BREAKING DOWN出場俳優、ムッキムキの肉体披露 ファン「カッコいい」
格闘技大会「BREAKING DOWN」に出場した経験がある格闘家・俳優の黒石高大が26日までにInstagramを更新し、海水浴を満喫する姿を公開。筋骨隆々の肉体に反響が寄せられている。
【写真】BREAKING DOWN出場俳優、ムッキムキの肉体をもっと見る
黒石は元愚連隊総長にして、前田日明プロデュースの格闘技大会「THE OUTSIDER」や、朝倉未来が代表を務める「BREAKING DOWN」に出場経験があり、“濱の狂犬”の異名を取る。
そんな黒石がこの日、「あまり目立ちたくないなぁでサングラスかけてるんだけど 逆に目立ってた気がするし パンダ焼けした なおるかなぁ」と、日焼けを気にするほのぼのした日記のような文章をつづりながら、海の中での姿を公開。文章はほのぼのしているが、海に浸かった黒石のあらわになった上半身は“ガチ”。筋骨隆々し、完全に仕上がっている。
これまでにも、黒石はInstagramに格闘技経験者らしく筋骨隆々とした肉体を披露してきた。
今回の投稿にも、コメント欄には「凄い身体」「かっこいい」「サングラス焼けですか〜」といった声が寄せられている。
引用：「黒石高大」Instagram（＠kuroishi_takahiro）
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黒石は元愚連隊総長にして、前田日明プロデュースの格闘技大会「THE OUTSIDER」や、朝倉未来が代表を務める「BREAKING DOWN」に出場経験があり、“濱の狂犬”の異名を取る。
これまでにも、黒石はInstagramに格闘技経験者らしく筋骨隆々とした肉体を披露してきた。
今回の投稿にも、コメント欄には「凄い身体」「かっこいい」「サングラス焼けですか〜」といった声が寄せられている。
引用：「黒石高大」Instagram（＠kuroishi_takahiro）