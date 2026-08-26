綾瀬はるか、型破りな弁護士役に「自分も励まされる」 『ファーストボイス』特別映像解禁
俳優の綾瀬はるかが主演を務める映画『ファーストボイス』（10月2日公開）から、メイキング映像とキャストのコメントを収めた特別映像が解禁された。あわせて、綾瀬、ファーストサマーウイカ、松本穂香が法廷で「レッツ・ビギン！」ポーズを披露するオフショットも公開された。
【動画】映画『ファーストボイス』特別映像
本作は、バブル経済絶頂期の1989年を舞台に、日本で初めて「ハラスメント」が事件として争われた裁判をめぐる実話に着想を得たフィクション。勝ち目はないといわれながらも声を上げることをあきらめず、社会の“常識”に立ち向かった女性と弁護士たちの姿を描くリーガルエンターテインメントだ。
『九十歳。何がめでたい』の前田哲監督と脚本家の橋本裕志が、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『そして、バトンは渡された』に続いてタッグを組んだ。
綾瀬が演じる朝日道子は、三児の母として子育てと家事に奔走しながら、前代未聞の裁判に挑む弁護士。特別映像で綾瀬は、朝日について「前向きで、めげずに進んでいく姿に自分も励まされる」と語り、逆境に屈しない生き方に敬意を示した。
職場で理不尽な嫌がらせを受け、会社と上司を相手に提訴しようと立ち上がる上原恵役のファーストサマーウイカは、「“泣き寝入りしたくないんです”というせりふがあって、私はそこに共感した」と、心に残った言葉を紹介。「誰かの背中を押すような映画になっているんじゃないかな」と作品への手応えを明かした。
朝日の弁護士事務所で働く新人弁護士・藤野栞を演じる松本は、声を上げた女性たちについて「すごい勇気がいることですよね。かっこいいなと思いますね」とコメント。「この映画がちゃんと伝わればいいな」と願いを込めた。
映像には、笑顔の絶えない撮影現場の様子も収められ、最後は綾瀬が「楽しみにしててください！」と呼びかけている。
公開されたオフショットは、劇中で朝日が「始めてみなければ、始まらない。レッツ・ビギン！」とサムズアップする場面にちなんだもの。法廷セットで3人がそろってポーズを決め、和気あいあいとした撮影現場の雰囲気を伝えている。
【動画】映画『ファーストボイス』特別映像
本作は、バブル経済絶頂期の1989年を舞台に、日本で初めて「ハラスメント」が事件として争われた裁判をめぐる実話に着想を得たフィクション。勝ち目はないといわれながらも声を上げることをあきらめず、社会の“常識”に立ち向かった女性と弁護士たちの姿を描くリーガルエンターテインメントだ。
綾瀬が演じる朝日道子は、三児の母として子育てと家事に奔走しながら、前代未聞の裁判に挑む弁護士。特別映像で綾瀬は、朝日について「前向きで、めげずに進んでいく姿に自分も励まされる」と語り、逆境に屈しない生き方に敬意を示した。
職場で理不尽な嫌がらせを受け、会社と上司を相手に提訴しようと立ち上がる上原恵役のファーストサマーウイカは、「“泣き寝入りしたくないんです”というせりふがあって、私はそこに共感した」と、心に残った言葉を紹介。「誰かの背中を押すような映画になっているんじゃないかな」と作品への手応えを明かした。
朝日の弁護士事務所で働く新人弁護士・藤野栞を演じる松本は、声を上げた女性たちについて「すごい勇気がいることですよね。かっこいいなと思いますね」とコメント。「この映画がちゃんと伝わればいいな」と願いを込めた。
映像には、笑顔の絶えない撮影現場の様子も収められ、最後は綾瀬が「楽しみにしててください！」と呼びかけている。
公開されたオフショットは、劇中で朝日が「始めてみなければ、始まらない。レッツ・ビギン！」とサムズアップする場面にちなんだもの。法廷セットで3人がそろってポーズを決め、和気あいあいとした撮影現場の雰囲気を伝えている。