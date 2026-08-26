内野聖陽、完全無罪を懸け「検察の闇」に挑む 『負けへんで』本ビジュアル解禁
俳優の内野聖陽が主演を務める映画『負けへんで』（11月13日公開）の本ビジュアルが解禁された。すべてを失った主人公と弁護士チームが、完全無罪を勝ち取るために立ち向かう姿が描かれている。
【動画】記事内で紹介している映画『負けへんで』特報映像
本作は、2019年に大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた実際の事件を、山岸氏本人がつづった同名書籍（文春文庫）を原作とする逆襲エンターテインメント。『超高速！参勤交代』『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』などの本木克英監督がメガホンを取る。
内野が演じるのは、身に覚えのない罪で逮捕され、地位も名誉も、自ら築いた会社さえも失う藤堂繁（とうどう・しげる）。248日間に及ぶ勾留で自由を奪われながらも、「負けへんで」と立ち上がり、最強の弁護士チームとともに自らの無実を証明しようとする。
藤堂を追い詰める検事・鈴鳴通子（すずなり・みちこ）を松本若菜、藤堂の無実を信じて支え続ける友人・君塚大作（きみづか・だいさく）を北村一輝が演じる。このほか、竜星涼、石丸幹二、藤本隆宏が弁護士チームのメンバー、美村里江が藤堂の恋人・美奈役で出演する。
解禁された本ビジュアルは、拘留中の苦悩をにじませる藤堂の姿とともに、逆境にも屈しない強い表情の藤堂を中心に、事件を取り巻く人物たちを配置。右下には余裕を感じさせる鋭いまなざしを向ける鈴鳴の姿も。起訴されると99.9％以上が有罪となる日本の刑事裁判で、藤堂が検察を相手に闘いを挑む緊迫感も伝わってくる。
「勝ち取るは完全無罪」「敵は検察の闇」というコピーが添えられ、中央のタイトルでもある「負けへんで」の大きな文字が、全てを失った男の逆襲を予感させるデザインとなっている。
ムビチケカードとムビチケオンラインは、9月4日より発売される。
【動画】記事内で紹介している映画『負けへんで』特報映像
本作は、2019年に大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた実際の事件を、山岸氏本人がつづった同名書籍（文春文庫）を原作とする逆襲エンターテインメント。『超高速！参勤交代』『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』などの本木克英監督がメガホンを取る。
藤堂を追い詰める検事・鈴鳴通子（すずなり・みちこ）を松本若菜、藤堂の無実を信じて支え続ける友人・君塚大作（きみづか・だいさく）を北村一輝が演じる。このほか、竜星涼、石丸幹二、藤本隆宏が弁護士チームのメンバー、美村里江が藤堂の恋人・美奈役で出演する。
解禁された本ビジュアルは、拘留中の苦悩をにじませる藤堂の姿とともに、逆境にも屈しない強い表情の藤堂を中心に、事件を取り巻く人物たちを配置。右下には余裕を感じさせる鋭いまなざしを向ける鈴鳴の姿も。起訴されると99.9％以上が有罪となる日本の刑事裁判で、藤堂が検察を相手に闘いを挑む緊迫感も伝わってくる。
「勝ち取るは完全無罪」「敵は検察の闇」というコピーが添えられ、中央のタイトルでもある「負けへんで」の大きな文字が、全てを失った男の逆襲を予感させるデザインとなっている。
ムビチケカードとムビチケオンラインは、9月4日より発売される。