明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、“りん”見上愛の力を借りながら育児に励む
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「明るい未来」（第109回）が8月27日に放送される。
【写真】新聞記事に驚くりん（見上愛）『風、薫る』第109回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第109回あらすじ
出征した吾郎（甲斐翔真）の帰りを待つ中、直美は無事に明を出産。一ノ瀬家の美津（水野美紀）やりんの力を借りながら育児に励んでいた。そんな中、陸軍予備病院にある人物が運び込まれる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】新聞記事に驚くりん（見上愛）『風、薫る』第109回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第109回あらすじ
出征した吾郎（甲斐翔真）の帰りを待つ中、直美は無事に明を出産。一ノ瀬家の美津（水野美紀）やりんの力を借りながら育児に励んでいた。そんな中、陸軍予備病院にある人物が運び込まれる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。