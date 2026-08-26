ホロライブ・さくらみこ、落ち込んでいたときに励ましてくれたホロメンとの思い出に反響「あったけぇ」「持つべきものは友達だな」
「ホロライブ」所属Vtuber・さくらみこさんが、26日までに行われた大神ミオさんの誕生会配信に登場。ミオさんとの思い出を語ると、ファンから「あったけぇ」「さすミオ」などの反響が集まった。
【動画】さくらみこさんが大神ミオさんとの“てぇてぇ”思い出を語る（36：26ごろ）
仕事終わりで誕生会に駆け付けたみこさんは、ミオさんとの今年の思い出について聞かれると、ふたりで深夜にレイトショーを観にいったことを「年始くらいだったかな？ みこがぺしょぺしょになって、外に出る気持ちもなくなっていたとき、一番最初に連れ出してくれたのがこの大神ミオさん」と語る。
さらに、映画の後にはご飯を食べたり、深夜の神社にお参りしたりしたらしく、「あのときはどうもありがとうございました（みこさん）」「いえいえ。なんかそのことをよく覚えてるな（ミオさん）」と、当時を振り返っていた。
みこさんとミオさんの絆が感じられるエピソードにチャット欄では「あったけぇ」「さすミオ」「持つべきものは友達だな」「青春してるね」などのコメントが流れている。
引用：YouTubeチャンネル「Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW」
【動画】さくらみこさんが大神ミオさんとの“てぇてぇ”思い出を語る（36：26ごろ）
仕事終わりで誕生会に駆け付けたみこさんは、ミオさんとの今年の思い出について聞かれると、ふたりで深夜にレイトショーを観にいったことを「年始くらいだったかな？ みこがぺしょぺしょになって、外に出る気持ちもなくなっていたとき、一番最初に連れ出してくれたのがこの大神ミオさん」と語る。
みこさんとミオさんの絆が感じられるエピソードにチャット欄では「あったけぇ」「さすミオ」「持つべきものは友達だな」「青春してるね」などのコメントが流れている。
引用：YouTubeチャンネル「Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW」