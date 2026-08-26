『君の好きは無敵』瀬尾の突然のプロポーズに驚きの声「急展開すぎる」「何事」
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第7話が25日に放送。ラストの急展開に驚きの声が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』第7話 瀬尾（佐野勇斗）が涙
デザイン瀬尾は、チュチュチュエラの知名度アップを図り、キャラクターの祭典「全日本キャラクターグランプリ」に挑戦することに。門戸（白石加代子）も自らが生み出したキャラクター・ベリーグッドベリーで、そしてMERRYの大三島（本郷奏多）もシニカルモルコと共に参加を表明している一大イベントだ。
それぞれのキャラクターへの強い思いと愛情、そして信念を胸に、キャラクターグランプリという運命の日が近づいていく。杏奈（松本）は偶然遭遇した門戸から「20位以内に入らないと私は引退なんだけどね」と聞かされる。
当日、ベリーグッドベリーは21位、チュチュチュエラは19位という結果に。名誉賞を受賞した門戸はスピーチで「何位であろうと私には、ベリーちゃんを愛してくれる人がいる。ベリーちゃんをそばに置いてくれて、ずっと好きでいてくれる人がいる。だからこの仕事を今日まで続けてこられたんです。その仕事も本日をもっておしまいにします。私はMERRYを辞めます。ベリーちゃんのことは、引き続きMERRYが守ってくれると信じています」と宣言する。
その後、瀬尾（佐野）は「チュエラが出てなければベリーちゃんは20位になれた。チュエラが超えなければ…」と口にするが、門戸は「バカおっしゃい。それは思い上がりよ」とピシャリ。
門戸は、本当に大変なことは愛され続けることだと言い「好きは強くて、でも、はかない。だからこそこの世界で生きていくなら覚悟なさい。周りがどうなろうと自分の好きを貫くこと。大事なものはしっかり抱えて、自分の手で守り抜きなさい。あなたたちがどこまで行けるか、楽しみに見てるわ」と瀬尾たちにエールを送った。
去っていく門戸に瀬尾は「おばあちゃん」と呼びかけ「ベリーちゃんを生み出してくれて、俺の好きを作ってくれてありがとう」と涙。門戸が去ると、瀬尾は泣きながら杏奈を抱きしめ、杏奈は瀬尾の背中をポンポンと叩く。すると瀬尾は「おコン。結婚しよう」とプロポーズするのだった。
門戸と瀬尾のやり取りや瀬尾の涙に、視聴者からは「泣けた」「泣いてもうた」「どのジャンルの【好き】にも刺さる」「瀬尾さんと一緒に号泣」「好きは無敵だね」などの声が続出。瀬尾が杏奈に突然「結婚しよう」と言うラストには「結婚！？」「急展開すぎる」「めちゃ驚いた」「びっくりすぎる」「急なプロポーズやばい」「何事」など驚きの声が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』第7話 瀬尾（佐野勇斗）が涙
デザイン瀬尾は、チュチュチュエラの知名度アップを図り、キャラクターの祭典「全日本キャラクターグランプリ」に挑戦することに。門戸（白石加代子）も自らが生み出したキャラクター・ベリーグッドベリーで、そしてMERRYの大三島（本郷奏多）もシニカルモルコと共に参加を表明している一大イベントだ。
当日、ベリーグッドベリーは21位、チュチュチュエラは19位という結果に。名誉賞を受賞した門戸はスピーチで「何位であろうと私には、ベリーちゃんを愛してくれる人がいる。ベリーちゃんをそばに置いてくれて、ずっと好きでいてくれる人がいる。だからこの仕事を今日まで続けてこられたんです。その仕事も本日をもっておしまいにします。私はMERRYを辞めます。ベリーちゃんのことは、引き続きMERRYが守ってくれると信じています」と宣言する。
その後、瀬尾（佐野）は「チュエラが出てなければベリーちゃんは20位になれた。チュエラが超えなければ…」と口にするが、門戸は「バカおっしゃい。それは思い上がりよ」とピシャリ。
門戸は、本当に大変なことは愛され続けることだと言い「好きは強くて、でも、はかない。だからこそこの世界で生きていくなら覚悟なさい。周りがどうなろうと自分の好きを貫くこと。大事なものはしっかり抱えて、自分の手で守り抜きなさい。あなたたちがどこまで行けるか、楽しみに見てるわ」と瀬尾たちにエールを送った。
去っていく門戸に瀬尾は「おばあちゃん」と呼びかけ「ベリーちゃんを生み出してくれて、俺の好きを作ってくれてありがとう」と涙。門戸が去ると、瀬尾は泣きながら杏奈を抱きしめ、杏奈は瀬尾の背中をポンポンと叩く。すると瀬尾は「おコン。結婚しよう」とプロポーズするのだった。
門戸と瀬尾のやり取りや瀬尾の涙に、視聴者からは「泣けた」「泣いてもうた」「どのジャンルの【好き】にも刺さる」「瀬尾さんと一緒に号泣」「好きは無敵だね」などの声が続出。瀬尾が杏奈に突然「結婚しよう」と言うラストには「結婚！？」「急展開すぎる」「めちゃ驚いた」「びっくりすぎる」「急なプロポーズやばい」「何事」など驚きの声が集まっている。