ICC＝国際刑事裁判所の赤根智子所長が日本時間26日午後、ICCのあるオランダ・ハーグからオンラインで記者会見に臨みます。アメリカのトランプ政権から「制裁の対象」に指定されたことを受けたもので、その発言が注目されます。

今回のアメリカの制裁によってどのような制限がかかるのかなど、小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。

■「アレクサ反応しなくなった」とも…米制裁で制限は

制裁の命令を読み解くと、まずアメリカへの入国禁止や、アメリカの決済システムを使う「クレジットカード」や「銀行決済」が利用不可能になります。

また、アメリカ企業との取引が禁止ということで、制裁を受けたICCの別の裁判官からは「アマゾンのアレクサが反応しなくなった」など生活にも大きな影響があるという証言が報じられています。

■“仲間”に逮捕状で反発

――アメリカが赤根所長個人に制裁を行う理由は

まず赤根所長は、戦争犯罪や人道に反する罪、大量虐殺などを犯した人物を裁判にかけ処罰するための組織、ICCの所長を務めています。

2023年には、裁判官としてロシアのプーチン大統領に逮捕状を出したことで、ロシアから指名手配され欠席裁判の上で有罪判決まで言い渡されています。

また、日本人として初めて所長に就任した2024年には、ICCがイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を出しました。

アメリカのトランプ政権としては、いわば“仲間”であるネタニヤフ氏に逮捕状が出されたことなどに反発して、「ICCの解体」を求めていて、赤根所長個人を対象とした制裁も、こうしたICCへの反発の一環とみられています。

■国際社会から「支持」「連帯」相次ぐ

――赤根所長個人への制裁に国際社会からの声は

国連のグテーレス事務総長は「深い懸念」を示し、国連人権高等弁務官事務所は「制裁の撤回」を求めています。

さらに、日本にあるフランス大使館も、日本語で「あらゆる形態の脅迫や強制措置を非難する」とのメッセージを投稿するなど、ICCや赤根所長への「支持」や「連帯」を示す表明が相次いでいます。

■首相「大変残念」 超党派議連「感想であって意思ではない」

――日本政府としては高市総理大臣が「大変残念に思っている」と述べるも撤回など求めず

25日も高市総理は「大変残念」だと繰り返し、アメリカの制裁については、「日本の立場と相いれず、大変深刻に受け止めている」と述べ、赤根所長への「必要な支援を行っていく」考えを強調しました。

ただ24日、超党派の議員連盟は、こうした日本政府の対応について「『残念』は感想であって意思ではない」などと指摘。日本政府がアメリカに対し、制裁に「明確に抗議」し、「撤回」を求めるよう緊急声明を出しました。

また、国際法に詳しい関係者からは、「赤根さんは組織のトップとして仕事をしていただけ。しかも、日本政府がお願いしてICCの所長になってもらったのに、『大変残念』などと抑制的なコメントだけで守ってくれないとなると、この先、誰も日本人は、国際機関のトップに就かなくなってしまう」という懸念の声が上がっています。

■自民党議員「トランプ大統領が怖いんだよ」

――なぜ日本政府は抑制的とみられる対応を続けている

政府関係者からは「日米同盟の重要性がある。国益に資する形で、対応するしかない」という声や、自民党議員からは「アメリカが、トランプ大統領が怖いんだよ」「みんな怖くて言えないんだよ」という本音まで聞こえてきます。

国際安全保障が専門の鶴岡路人教授によると、もともとICCに加盟していないアメリカは、これまでは「警戒し、批判する」というスタンスでしたが、今のトランプ政権は「積極的に破壊しよう」と圧力を強めているということです。

国際法や秩序を破壊しようとするアメリカを許していいのか、日本政府は「トランプ大統領を怒らせないことだけが、外交の目的ではないはず」で、今後は赤根所長だけではなく、「ICC自体への支援を続けることを明確にする必要がある」と話していました。

（8月25日放送『news zero』より）