青木マッチョ、初の映画舞台あいさつに緊張「風吹さんに見られながら…」 おかっぱ怪力男の役作りに困惑
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ、俳優の風吹ジュンが25日、東京建物ぴあシアターで行われた映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開）の完成披露舞台あいさつに参加した。
【全身ショット】かっちりジャケットスタイルでもムキムキが目立つ青木マッチョ
青木は、ヤクザで半端なく屈強な肉体を持つフィジカルモンスター、おかっぱ怪力男・エリンギ役を演じている。冒頭のあいさつで青木は「映画にしっかり出させていただくのは初めて」と明かし、隣に大御所の風吹がいたことから「こんな場も初めて。横から風吹さんに見られることも初めて。すごく緊張しています」と照れ笑いを浮かべた。エリンギの役作りについては「むちゃくちゃだった。バックボーンを自分なりに考えたんですけど何も出てこなくて…。おかっぱ怪力男ということで髪をおかっぱにしました。生け花をやる設定だったので生け花教室に行きました。役作りは、こういう感じかな、と。観てもらえればわかりますけど本当に意味がなかった」と苦笑いだった。
本作は、曽根圭介氏の同名小説（講談社文庫）を原作にした映画。『嗤う蟲』などで知られる城定秀夫氏が監督を務め、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけた小林靖子氏と初タッグを組んだ。物語は、バイト先のネットカフェで偶然見つけたボストンバッグから“1億円”を手にしてしまった、登録者数2ケタの弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿央士）の日常が一変するところから始まる。大金をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々の思惑が絡み合い、欲望むき出しの“獣たち”による争奪戦へと発展する。
舞台あいさつには、鈴鹿央士、成宮寛貴、森七菜、MEGUMI、青木、小手伸也、風吹、城定秀夫監督が参加した。
【全身ショット】かっちりジャケットスタイルでもムキムキが目立つ青木マッチョ
青木は、ヤクザで半端なく屈強な肉体を持つフィジカルモンスター、おかっぱ怪力男・エリンギ役を演じている。冒頭のあいさつで青木は「映画にしっかり出させていただくのは初めて」と明かし、隣に大御所の風吹がいたことから「こんな場も初めて。横から風吹さんに見られることも初めて。すごく緊張しています」と照れ笑いを浮かべた。エリンギの役作りについては「むちゃくちゃだった。バックボーンを自分なりに考えたんですけど何も出てこなくて…。おかっぱ怪力男ということで髪をおかっぱにしました。生け花をやる設定だったので生け花教室に行きました。役作りは、こういう感じかな、と。観てもらえればわかりますけど本当に意味がなかった」と苦笑いだった。
舞台あいさつには、鈴鹿央士、成宮寛貴、森七菜、MEGUMI、青木、小手伸也、風吹、城定秀夫監督が参加した。