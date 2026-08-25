成宮寛貴、丸の内TOEIをぶっ壊す 城定秀夫監督がフォロー「どうせ壊れるから」
俳優の成宮寛貴（43）が25日、東京建物ぴあシアターで行われた映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開）の完成披露舞台あいさつに参加した。
【写真】札束をばらまきながら…ジャケットスタイルでクールに登場した成宮寛貴
成宮は昨年3月に俳優業に復帰。本作が約10年ぶりの映画出演で、復帰後は初めてとなる。成宮が演じるのは、裏社会とつながりを持ち、ヤクザへの多額の借金を抱える生活安全課の“不良警官”・江波戸良介（えばと・りょうすけ）。8年ぶりの俳優復帰作『死ぬほど愛して』での怪演や演出家・宮本亞門が手がけた主演舞台『サド侯爵夫人』での女性役でも話題を集めており、本作では金欲にまみれた危険なキャラクターに挑む。
冒頭のあいさつで成宮は「この映画は1年前の撮影で、その時期も暑くて。とても大変な映画の撮影だった」と明かしながらも「僕自身、映画を撮影するのが、とても久しぶりでしたので、ものすごく意気込んで現場に居たのを思い出しました」と笑顔で話していた。
昨年7月27日をもって閉館した丸の内TOEIでアクションシーンの撮影も行われた。参加した成宮は「東映の歴史ある、あの映画館をぶっ壊して…」と恐縮し、城定秀夫監督に「悪いことしましたね」と苦笑いで話しかけた。城定監督は「（立て直しのために）どうせ壊れるから」と笑ってフォローしていた。
本作は、曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を原作にした映画。『嗤う蟲』などで知られる城定秀夫が監督を務め、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけた小林靖子が初タッグを組んだ。物語は、バイト先のネットカフェで偶然見つけたボストンバッグから“1億円”を手にしてしまった、登録者数2ケタの弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿央士）の日常が一変するところから始まる。大金をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々の思惑が絡み合い、欲望むき出しの“獣たち”による争奪戦へと発展する。
舞台あいさつには、鈴鹿央士、森七菜、MEGUMI、青木マッチョ、小手伸也、風吹ジュンが参加した。
【写真】札束をばらまきながら…ジャケットスタイルでクールに登場した成宮寛貴
成宮は昨年3月に俳優業に復帰。本作が約10年ぶりの映画出演で、復帰後は初めてとなる。成宮が演じるのは、裏社会とつながりを持ち、ヤクザへの多額の借金を抱える生活安全課の“不良警官”・江波戸良介（えばと・りょうすけ）。8年ぶりの俳優復帰作『死ぬほど愛して』での怪演や演出家・宮本亞門が手がけた主演舞台『サド侯爵夫人』での女性役でも話題を集めており、本作では金欲にまみれた危険なキャラクターに挑む。
昨年7月27日をもって閉館した丸の内TOEIでアクションシーンの撮影も行われた。参加した成宮は「東映の歴史ある、あの映画館をぶっ壊して…」と恐縮し、城定秀夫監督に「悪いことしましたね」と苦笑いで話しかけた。城定監督は「（立て直しのために）どうせ壊れるから」と笑ってフォローしていた。
本作は、曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を原作にした映画。『嗤う蟲』などで知られる城定秀夫が監督を務め、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけた小林靖子が初タッグを組んだ。物語は、バイト先のネットカフェで偶然見つけたボストンバッグから“1億円”を手にしてしまった、登録者数2ケタの弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿央士）の日常が一変するところから始まる。大金をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々の思惑が絡み合い、欲望むき出しの“獣たち”による争奪戦へと発展する。
舞台あいさつには、鈴鹿央士、森七菜、MEGUMI、青木マッチョ、小手伸也、風吹ジュンが参加した。