ワンオクTaka『ラヴ上等』シーズン2第二期で恋リアMC初挑戦 予告＆MCコメント映像解禁
ONE OK ROCKのTakaが、Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2の第二期にゲストMCとして出演することが発表された。また、第二期予告、第二期メンバー集合写真、MCコメント映像が解禁となった。
【動画】『ラヴ上等』シーズン2第二期予告 激しくぶつかり合う女性メンバーたち
『ラブ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン2では、MEGUMI・永野に加え、沖縄県出身ヒップポップアーティストAwichが恋リア初MCに挑戦、険しいアウトローの世界の代弁者として、本音で激しくぶつかり合うヤンキーたちの恋模様を見届ける。
シーズン2では、新たに“二期制”を導入。「女性メンバーが強い」とMC陣が声を揃えるシーズン2。第一期では女性メンバー同士の絆、男性顔負けの漢気の強さが印象的だったが、第二期予告映像では「ブス黙れ」「ああいう女嫌いなんだよ」と激しくぶつかり合う女性メンバーたちの姿が。新たなヤンキー男女が「羅武上等 マリーンアカデミー」に入学し14日間の共同生活を通して、さらに加速する“今生き”の愛を見せる。
今回公開されたMCコメント映像の中で、企画・プロデュースを手がけるMEGUMIは、前作を通して「短く濃密な時間の中で、そのスピードに乗れた人もいれば、恋愛に戸惑い、一歩を踏み出せないまま終わってしまった人もいた」と振り返る。
そこで"留年生"としてアカデミーに残留したのが、第一期の卒業式まで迷いが続いた、たいちゃんだった。もう一度自分の心と向き合い、今度こそ本気で恋と向き合えるのか。留年という前代未聞の仕掛けが、新たな化学反応を生み出していく。
さらに、13〜16話には、Awichに代わり、恋愛リアリティ番組初MCとなるONE OK ROCKのTakaがゲストMCとして参加。「ヤンキーが一番見せたくない姿・感情を素直にさらけ出している様子に引き込まれた」と語るほどシーズン1の熱烈なファンで、プロデューサーのMEGUMIからの直々のオファーを快諾したTakaならではの“アニキ視点”で、ヤンキーたちの恋と成長を見届ける。
第二期の主題歌は、デビュー30周年を迎えたSPEEDの「Body ＆ Soul」（Badly in Love Remix by TeddyLoid）。「ラヴ上等」の“今生き”にインスパイアされた、疾走感あるリミックスサウンドが、ヤンキーたちの熱すぎる青春をフレッシュかつ鮮やかに彩る。リミックスはTeddyLoid氏が担当。
恋愛、友情、衝突、そして再生。二期にわたる学園生活を通して描かれる“アンスク”な物語。その先に待つそれぞれの答えとは。
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2はNetflixにて独占配信中。
【動画】『ラヴ上等』シーズン2第二期予告 激しくぶつかり合う女性メンバーたち
『ラブ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン2では、MEGUMI・永野に加え、沖縄県出身ヒップポップアーティストAwichが恋リア初MCに挑戦、険しいアウトローの世界の代弁者として、本音で激しくぶつかり合うヤンキーたちの恋模様を見届ける。
今回公開されたMCコメント映像の中で、企画・プロデュースを手がけるMEGUMIは、前作を通して「短く濃密な時間の中で、そのスピードに乗れた人もいれば、恋愛に戸惑い、一歩を踏み出せないまま終わってしまった人もいた」と振り返る。
そこで"留年生"としてアカデミーに残留したのが、第一期の卒業式まで迷いが続いた、たいちゃんだった。もう一度自分の心と向き合い、今度こそ本気で恋と向き合えるのか。留年という前代未聞の仕掛けが、新たな化学反応を生み出していく。
さらに、13〜16話には、Awichに代わり、恋愛リアリティ番組初MCとなるONE OK ROCKのTakaがゲストMCとして参加。「ヤンキーが一番見せたくない姿・感情を素直にさらけ出している様子に引き込まれた」と語るほどシーズン1の熱烈なファンで、プロデューサーのMEGUMIからの直々のオファーを快諾したTakaならではの“アニキ視点”で、ヤンキーたちの恋と成長を見届ける。
第二期の主題歌は、デビュー30周年を迎えたSPEEDの「Body ＆ Soul」（Badly in Love Remix by TeddyLoid）。「ラヴ上等」の“今生き”にインスパイアされた、疾走感あるリミックスサウンドが、ヤンキーたちの熱すぎる青春をフレッシュかつ鮮やかに彩る。リミックスはTeddyLoid氏が担当。
恋愛、友情、衝突、そして再生。二期にわたる学園生活を通して描かれる“アンスク”な物語。その先に待つそれぞれの答えとは。
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2はNetflixにて独占配信中。