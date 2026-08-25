山本耕史、芸歴50周年記念コンサート開催決定！「50周年……。はい、皆さんと同様、引いてます」
俳優の山本耕史が、芸歴50周年を迎えることを記念したコンサート『KOJI YAMAMOTO 50th Anniversary Concert』を10月に開催すると発表した。
【写真】山本耕史、インタビュー撮りおろしショット！
現在、東京国際フォーラム・ホールCで上演中の日米合作ミュージカル『フル・モンティ』に出演し、ブロードウェイで活躍するキャストたちとともに、全編英語によるステージに挑んでいる山本耕史。
舞台、映像、そして音楽--多彩な表現の世界で観客を魅了し続けてきた山本が、2026年に芸歴50周年を迎える。その記念すべき節目に、アニバーサリーコンサートの開催が決定。芸歴50年の軌跡を、数々の思い出とともに歌でたどる、この日だけの特別なステージとなる。
記念コンサート開催決定に山本は「50周年……。はい、皆さんと同様、引いてます。『50周年』って……。芸能生活50周年はもう芸能界のドンのレベルの方々のモノですから。0歳からやってるとは言え、『50周年』と言われると、引いてます。引きまくってます。なので、なので皆さんが引くほど楽しめるイベントになるようにしますよ。当日は、一緒に引きましょう！」とコメントを寄せた。
『KOJI YAMAMOTO 50th Anniversary Concert』は、10月24日大阪・Zepp Namba、10月31日東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催。
【写真】山本耕史、インタビュー撮りおろしショット！
現在、東京国際フォーラム・ホールCで上演中の日米合作ミュージカル『フル・モンティ』に出演し、ブロードウェイで活躍するキャストたちとともに、全編英語によるステージに挑んでいる山本耕史。
舞台、映像、そして音楽--多彩な表現の世界で観客を魅了し続けてきた山本が、2026年に芸歴50周年を迎える。その記念すべき節目に、アニバーサリーコンサートの開催が決定。芸歴50年の軌跡を、数々の思い出とともに歌でたどる、この日だけの特別なステージとなる。
『KOJI YAMAMOTO 50th Anniversary Concert』は、10月24日大阪・Zepp Namba、10月31日東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催。