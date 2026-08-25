ワセジョ→静岡女子アナ23歳、清楚感あふれる最新ショットに「美しすぎる」「癒されました」
静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が24日にInstagramを更新。最新のオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】ワセジョ→静岡女子アナ23歳が「スタイル抜群」、天使みたいなインスタショットの数々（全20枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木。Instagramでは、取材先などでのオフショットのほか、休日の飾らない姿も公開し、ファンを喜ばせている。
そんな彼女が「御殿場 とらや工房に再訪」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、タイトなトップスとロングスカートを身に付けてカメラに微笑みかける姿が収められている。投稿の中で佐々木は「前訪れた時には冬だったためお汁粉をいただきましたが、今回は涼しげなあんみつ。優しい甘さのあんこにもちもちの白玉 至福でした」とコメントしている。
彼女のオフショットに、ファンからは「めっちゃ綺麗」「美しすぎる」「癒されました」「可愛いくて素敵」などの声が相次いでいる。
引用：「佐々木沙羅」Instagram（@sasaki__sarah）
【写真】ワセジョ→静岡女子アナ23歳が「スタイル抜群」、天使みたいなインスタショットの数々（全20枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木。Instagramでは、取材先などでのオフショットのほか、休日の飾らない姿も公開し、ファンを喜ばせている。
そんな彼女が「御殿場 とらや工房に再訪」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、タイトなトップスとロングスカートを身に付けてカメラに微笑みかける姿が収められている。投稿の中で佐々木は「前訪れた時には冬だったためお汁粉をいただきましたが、今回は涼しげなあんみつ。優しい甘さのあんこにもちもちの白玉 至福でした」とコメントしている。
彼女のオフショットに、ファンからは「めっちゃ綺麗」「美しすぎる」「癒されました」「可愛いくて素敵」などの声が相次いでいる。
引用：「佐々木沙羅」Instagram（@sasaki__sarah）