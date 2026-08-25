佐々木沙羅、清楚感あふれるオフショット　※「佐々木沙羅」Instagram

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　静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が24日にInstagramを更新。最新のオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。

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　早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木。Instagramでは、取材先などでのオフショットのほか、休日の飾らない姿も公開し、ファンを喜ばせている。

　そんな彼女が「御殿場　とらや工房に再訪」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、タイトなトップスとロングスカートを身に付けてカメラに微笑みかける姿が収められている。投稿の中で佐々木は「前訪れた時には冬だったためお汁粉をいただきましたが、今回は涼しげなあんみつ。優しい甘さのあんこにもちもちの白玉　至福でした」とコメントしている。

　彼女のオフショットに、ファンからは「めっちゃ綺麗」「美しすぎる」「癒されました」「可愛いくて素敵」などの声が相次いでいる。

引用：「佐々木沙羅」Instagram（@sasaki__sarah）