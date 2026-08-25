人気芸人が写真集発売へ 実は隠れマッチョ？ 肉体美に「こんなにいいカラダしているとは…」の声
お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずるが24日にInstagramを更新。写真集の発売を告知し、素肌をあらわにしたソロショットを披露すると、ファンからは「いいカラダ」「バッキバキ」といった反響が寄せられた。
【写真】人気芸人のビジュ激変にびっくり！ スキンヘッド→フサフサ 金髪→黒髪
河井が「大変恐縮ではありますが、写真集を出させて頂く事になりました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、シャツのボタンを全開し、素肌をあらわにした姿が収められていて、割れた腹筋も見ることができる。
投稿の中で河井は、11月13日(金)に発売される『河井ゆずる 1st写真集 YUZURU』（主婦と生活社）の「お渡しイベント」についても告知している。
河井が披露した肉体美に、ファンからは「爽やかでカッコいい」「こんなにいいカラダしているとは…」「バッキバキのゆずるさん最高」「めちゃくちゃ美しいとめちゃくちゃ面白いが共存」などの声が集まっている。
引用：「アインシュタイン・河井ゆずる」Instagram（@kawaiyuzuru）
【写真】人気芸人のビジュ激変にびっくり！ スキンヘッド→フサフサ 金髪→黒髪
河井が「大変恐縮ではありますが、写真集を出させて頂く事になりました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、シャツのボタンを全開し、素肌をあらわにした姿が収められていて、割れた腹筋も見ることができる。
河井が披露した肉体美に、ファンからは「爽やかでカッコいい」「こんなにいいカラダしているとは…」「バッキバキのゆずるさん最高」「めちゃくちゃ美しいとめちゃくちゃ面白いが共存」などの声が集まっている。
引用：「アインシュタイン・河井ゆずる」Instagram（@kawaiyuzuru）