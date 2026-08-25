河井ゆずる

写真拡大

　お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずるが24日にInstagramを更新。写真集の発売を告知し、素肌をあらわにしたソロショットを披露すると、ファンからは「いいカラダ」「バッキバキ」といった反響が寄せられた。

【写真】人気芸人のビジュ激変にびっくり！　スキンヘッド→フサフサ　金髪→黒髪

　河井が「大変恐縮ではありますが、写真集を出させて頂く事になりました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、シャツのボタンを全開し、素肌をあらわにした姿が収められていて、割れた腹筋も見ることができる。

　投稿の中で河井は、11月13日(金)に発売される『河井ゆずる 1st写真集 YUZURU』（主婦と生活社）の「お渡しイベント」についても告知している。

　河井が披露した肉体美に、ファンからは「爽やかでカッコいい」「こんなにいいカラダしているとは…」「バッキバキのゆずるさん最高」「めちゃくちゃ美しいとめちゃくちゃ面白いが共存」などの声が集まっている。

引用：「アインシュタイン・河井ゆずる」Instagram（@kawaiyuzuru）