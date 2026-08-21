衝撃の一発で名前を売った。現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が21日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2009年に入団したトニ・ブランコさんのナゴヤドーム天井弾に、さすがの落合氏も驚いた。

2009年5月7日の広島戦（ナゴヤドーム）。ブランコさんの豪快なスイングから放たれた打球は、ナゴヤドーム天井のスピーカーを直撃。グラウンドルールによりナゴヤドーム初の認定ホームランとなった。

「ブランコの名前が“コイツすごい”ってふうになったのが、天井にぶつけたあのホームランだよ。どこまで飛ばすんだコイツはって。あれが普通のホームランだったら、あそこまで名前は売れていなかったかもわかんない。あの1本のホームランが彼の人生を変えたな」。それほどインパクトのある打球だった。

年俸2500万円で獲得した“格安助っ人”が、退団した主砲タイロン・ウッズの穴をみごとに埋めた。

チームは3年連続リーグ優勝を逃したが、ブランコさんは39本塁打、110打点の2冠を獲得した。

「1年目は素直だったんだよ。“イエッサー”って言われたことを素直にやっていた」。優等生ぶりを見せていたが、複数年契約がまさかの“落とし穴”だった。

タイトルを獲得した助っ人に球団は複数年契約を提示した。

落合氏は球団に「複数年契約はやめてくれ」と告げていたが、流出を防ぐための措置だった。

帰国時に落合氏は「太って帰ってくるなよ。野球やれる状態で帰ってこいよ」と告げたが、春季キャンプに合流したブランコさんは「ブクブク太ってきたんだわ」。

年俸は2500万円から推定1億6500万円にアップ。オフを満喫した体は完全に体重オーバーだった。2年目の成績は32本塁打、86打点。しかし3年目は故障などもあり出場は78試合。16本塁打、48打点とリーグ連覇したチームへの貢献度は少なかった。

「性格は真面目でいい男なんだよ。ただ野球に関して、もうちょっと野球に素直に向き合えば、もっと活躍したと思うけどね。でも、あのパワーはすごかった」

ただし、落合氏の助言に耳を傾けていれば、さらに活躍した可能性もあった。

「（カウント）3-2になって、お前には真っすぐは来ねえからボール球は振るなよ、ワンバウンドは振るなよ。お前のホームランが怖くて、誰もそこに、真っすぐでストライクは投げてこないよ。ボール球で攻めてくるから、それを振らなきゃフォアボールでいけるんだからね」と忠告してもワンバウンドのボールを振って三振する打席が多かった。

「唯一そこだけかな。日本の野球になじめなかったというのは」

プロ野球8シーズンで通算181本塁打、542打点。それ以上の活躍が見られたかもしれない。