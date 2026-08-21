富士山の6合目に、7歳の男の子が父親に置き去りにされました。男の子はその後、警察に保護されましたが、父親は8合目まで登山を続けていたということです。

■「ベンチの隅っこに…」富士山の6合目に子供置き去り

命の危険もありました。

20日午前8時前、富士山の6合目から「子供が置き去りになっている。ベンチで座っている」と1本の通報が入りました。通報したのは、6合目、標高およそ2500メートルにある山小屋のスタッフです。

山小屋のスタッフ

「当時トイレ掃除していて外でケンカが聞こえて、トイレを出てベンチを見たら子供が1人。ちらちら小屋の中から見ていたら、お父さんが戻ってくる気配がなくて。ここのベンチの隅っこ、こちらに座っていました」

置き去りにされていたのは、愛知県名古屋市から来た7歳で小学2年生の男の子。20日早朝、48歳の父親と中学1年生の兄とともに、登山を始めたといいます。

■疲れてぐずる男の子に…父親「8時間ぐらいここにいろ」

遠藤大空記者（静岡第一テレビ）

「こちら6合目に向かう登山道、段差も大きく登るのに大変な道になっています」

そして、富士宮ルート6合目付近に到達したという3人。兄が先に登ってしまったため父親が男の子に声をかけると、男の子は疲れてぐずったといいます。

すると、父親が「8時間ぐらいここにいろ」と怒り、男の子を置いていったというのです。

■山小屋スタッフが通報 警察が父親呼び出し厳しく注意

防寒着にランニングシューズ姿、軽食を持っていたという男の子。山小屋のスタッフが声をかけると。

山小屋のスタッフ

「お父さんの言うとおり“8時間待っていよう”という心づもり。『ここでお父さん待ってる』と。女性スタッフが対応し小屋で保護した」

通報を受けた警察が、およそ2時間後に男の子を保護。父親に電話すると、すでに8合目まで登っていたといいます。警察は、父親を呼び戻し口頭で厳しく注意したということです。

父親は…

「軽率なことをやってしまった」

警察は事件化についても検討したものの、父親が、連絡後すぐに駆け付け、反省した様子だったため見送ったとしています。

■家族連れの登山者は…「信じられない」「子供が行けないなら諦める」

21日、富士山には多くの家族連れの登山者がいました。

子供（10・高3）2人をもつ登山者の男性

「信じられないですね。まずは一番、子供のことを見なきゃいけないところを、置いて自分だけ行くのは信じられない」

10歳の子供をもつ登山者の女性

「この子が決心してまだ上に行けるんだったら行くし、行けないんだったら諦めるつもりで初めから登り始めている」

登山者の男性

「僕がお父さんなら置いていかないなと思います」

■医師“子供は不安になると移動して道に迷うことも”

標高およそ2500メートルに子供を置き去りにする危険性について、富士山8合目の診療所に勤める医師は──。

富士山衛生センター（8合目）大城和恵医師

「（山は）天候変わりやすい。風とか雨になると低体温症になるリスクある。子供は大人に比べて体重に対して体の表面積が大きい。体の熱をすごく失いやすい。子供の方が低体温症のリスクは高い。あとは（子供は）不安になると捜すのに行動して、移動して道に迷うことがある。危ない滑落するような場所があれば（事故を）起こす可能性はある」

また、子供は高山病の症状が出たときにうまく症状を伝えられず、ぐずることもあると指摘します。