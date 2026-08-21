大泉洋×山口一郎、“宿敵”同士が『オールナイトニッポン』で対峙！「大泉さんには負けません」
大泉洋が、『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週火曜25時）のスペシャルウィークとなる8月25日にゲスト出演する。
【写真】大泉洋を中心に伊藤沙莉＆山下智久ら集結！ ドラマ『俺たちの箱根駅伝』ポスター
ともに北海道出身で、ミュージシャンと俳優として、長年それぞれの分野の第一線で活躍してきた山口一郎と大泉洋。これまでテレビ番組での共演や雑誌の対談などを重ねてきた2人だが、リスペクトを持ちながらも、「山口一郎は小賢しい男だ」「大泉洋は嫌いな先輩だ」とお互いを“宿敵”として認識。そんな2人が今回、山口一郎のホーム『オールナイトニッポン』で対峙する。
音楽や俳優業の話はもちろん、北海道の思い出や地元ならではのエピソードなど、2人ならではのトークが聴けるのか、はたまたケンカが勃発するのか。さらに、大泉洋の芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」から楽曲はオンエアされるのか。
番組の中で「大泉さんには負けませんので。勝ち負けの話じゃないんだけど、負けない気持ちでやりますので。ぜひお聴きください！」と力強くリスナーに呼びかけていた山口。2人のトークがどのような展開を見せるのか、期待が高まる。
大泉洋がゲスト出演する『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』は、8月25日25時から生放送。
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ともに北海道出身で、ミュージシャンと俳優として、長年それぞれの分野の第一線で活躍してきた山口一郎と大泉洋。これまでテレビ番組での共演や雑誌の対談などを重ねてきた2人だが、リスペクトを持ちながらも、「山口一郎は小賢しい男だ」「大泉洋は嫌いな先輩だ」とお互いを“宿敵”として認識。そんな2人が今回、山口一郎のホーム『オールナイトニッポン』で対峙する。
番組の中で「大泉さんには負けませんので。勝ち負けの話じゃないんだけど、負けない気持ちでやりますので。ぜひお聴きください！」と力強くリスナーに呼びかけていた山口。2人のトークがどのような展開を見せるのか、期待が高まる。
大泉洋がゲスト出演する『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』は、8月25日25時から生放送。