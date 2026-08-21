岩井俊二監督、映画『スワロウテイル』30年越しの懺悔「時効だと…」 試写会は未完成だった
岩井俊二監督（63）、小林武史（67）が21日、都内で行われた映画『スワロウテイル 4Kリマスター』（9月4日公開）の先行上映イベントに参加した。
【写真】音楽を手掛けた小林武史氏
岩井監督は脚本・監督を務め、本作の音楽を手掛けて劇中から誕生したロックバンド「YEN TOWN BAND」のプロデュースもした小林が登壇した。冒頭のあいさつで岩井監督は「4Kリマスターということで30年ぶりにスクリーンに蘇ってきた。30年前に、この作品はロサンゼルスで仕上げた。そういうことをやってみたいという若気の至りで（笑）」と懐かしんだ。
そして会場を眺め、当時の試写会のできごとをトーク。「皆さんにお披露目という時に間に合わなくてですね」と苦笑いでぶっちゃけ。「どうしようかとみんなで相談した。できかけのフィルムがあるので『監督、運んでください』と。私物としてフィルムを（ロサンゼルスから）運び入れた。これ、もう時効だからいいと思いますけど、私物で運ぶようじゃないものを『僕の映画です』と言いながら税関を通った。できあがってない部分のフィルムを切って、つないで、一応、観られる状態にして観てもらった」と懺悔。カットしたのはアゲハチョウのシーンだそうで「CGが間に合ってなくて。飛んでいる体の画だけでチョウがいなくて。さすがに見せるわけにはいかなかった」と30年越しの秘話を明かしていた。
映画『スワロウテイル』（1996年）は、公開当時33歳の岩井監督にとって『Love Letter』（1995年）に続く長編映画第2作。かつて“円”が世界で最も強い通貨だった頃の架空都市を舞台にした物語。いつかのゴールドラッシュのような輝きを放つその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んで蔑んでいた。そんな街で出会った、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやって来た娼婦グリコら、移民たちの生きざまを描く。
【写真】音楽を手掛けた小林武史氏
岩井監督は脚本・監督を務め、本作の音楽を手掛けて劇中から誕生したロックバンド「YEN TOWN BAND」のプロデュースもした小林が登壇した。冒頭のあいさつで岩井監督は「4Kリマスターということで30年ぶりにスクリーンに蘇ってきた。30年前に、この作品はロサンゼルスで仕上げた。そういうことをやってみたいという若気の至りで（笑）」と懐かしんだ。
映画『スワロウテイル』（1996年）は、公開当時33歳の岩井監督にとって『Love Letter』（1995年）に続く長編映画第2作。かつて“円”が世界で最も強い通貨だった頃の架空都市を舞台にした物語。いつかのゴールドラッシュのような輝きを放つその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んで蔑んでいた。そんな街で出会った、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやって来た娼婦グリコら、移民たちの生きざまを描く。