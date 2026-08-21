W杯日本戦で得点→130億円でサウジ参戦のオランダFW、まさかの形でPK失敗。パネンカ選択も…同僚ミリンコビッチ＝サビッチが激しく叱責
あまり見ない失敗の仕方だ。
現地８月20日に開催されたサウジアラビアリーグ第２節で、国内屈指の強豪アル・ヒラルがアル・フェイハと対戦。３−０で快勝し、カップ戦を含めて今季開幕から３連勝を果たした。
その一方で、クリセンシオ・サマービルはいただけないミスを犯した。
北中米W杯の日本戦で得点した24歳のオランダ代表FWは、２−０で迎えた81分にPKのキッカーを担当。チップキックでちょこんと浮かすパネンカを選択したのだが、ボールはクロスバーの上の方をかすめ、枠の外に飛んでしまった。
英紙『THE Sun』によれば、「両手で顔を覆い、ユニホームで顔を拭ったサマービルを、チームメイトのセルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチが激しく叱責。サビッチが彼に向かって叫んだり、身振りで何かを伝えたりしているのが見られた」という。
サマービルは今夏、２部に降格したウェストハムから約130億円もの移籍金でアル・ヒラルに加入。プレシーズンマッチでは華麗な３人抜きでスーパーゴールを奪ったものの、公式戦ではまだノーゴールだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】それはまずい…オランダ代表FWがまさかの形でPK失敗
現地８月20日に開催されたサウジアラビアリーグ第２節で、国内屈指の強豪アル・ヒラルがアル・フェイハと対戦。３−０で快勝し、カップ戦を含めて今季開幕から３連勝を果たした。
その一方で、クリセンシオ・サマービルはいただけないミスを犯した。
北中米W杯の日本戦で得点した24歳のオランダ代表FWは、２−０で迎えた81分にPKのキッカーを担当。チップキックでちょこんと浮かすパネンカを選択したのだが、ボールはクロスバーの上の方をかすめ、枠の外に飛んでしまった。
英紙『THE Sun』によれば、「両手で顔を覆い、ユニホームで顔を拭ったサマービルを、チームメイトのセルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチが激しく叱責。サビッチが彼に向かって叫んだり、身振りで何かを伝えたりしているのが見られた」という。
サマービルは今夏、２部に降格したウェストハムから約130億円もの移籍金でアル・ヒラルに加入。プレシーズンマッチでは華麗な３人抜きでスーパーゴールを奪ったものの、公式戦ではまだノーゴールだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】それはまずい…オランダ代表FWがまさかの形でPK失敗