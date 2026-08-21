SNSで10.8万回以上表示され9,000以上の「いいね」を集めているのは、投稿主さんが保護した猫の1年後の姿。驚きの変化に、SNS民からは「もう二度と飢えませんように」という祈りのコメントや「別猫すぎて感謝しかない」などの感謝するコメントが寄せられています。

【写真：ボロボロだった野良猫を保護して１年…同じ猫とは思えない『現在の光景』】

痩せ細っていた猫

X（旧Twitter）アカウント「neko.love98」に投稿されたのは、白黒模様の「ロビさん」が保護されたときの『ビフォー』と1年後の『アフター』の姿。個人でTNR活動をされている投稿主さんがロビさんを保護したのは、1年前のことだったといいます。

当時のロビさんは、一目でガリガリとわかるほど痩せこけていたとのこと。手足や体つきはもちろん、顔も逆三角形になってしまうほど痩せてしまっていたそうです。毛はボサボサ、目にも生気がなく、栄養が摂れていないことは明らかだったとか。

1年後のロビさんは？

保護から1年後のロビさんはというと…？

なんと、手足にも丸みが出るほどふっくらして、お顔もまん丸になったそう！毛並みもきれいになり、白黒の模様がよりはっきりとし、美しくなったといいます。

ロビさんは、かつての自分のように痩せ細った猫ちゃんが保護されると、寄り添うように過ごしているとのこと。別のガリガリ猫と比べれば、ふんわり丸くなったのが一目瞭然です。投稿主さんの献身的なお世話と愛情が、ロビさんを見た目も性格も丸くしたのでしょう！

ロビさんの華麗なビフォーアフターを見届けたSNS民からは、「美しい子になって！」「猫の保護の大切さを物語っています」と感動のコメントも届いていました。

Xアカウント「neko.love98」には、保護されたばかりの猫ちゃんたちの様子や、元保護猫たちが幸せそうに暮らす様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「neko.love98」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。