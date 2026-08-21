漫画『みいちゃんと山田さん』のアニメ化をめぐり、知的障害のある人の権利擁護に取り組む「全国手をつなぐ育成会連合会」（会長・佐々木桃子）が8月19日、意見書を公表した。

意見書は、表現の自由が憲法で保障された権利であることに触れ、「本会として一律に映像化を反対する立場は取りません」とのスタンスを示したうえで、制作側の過去の言動などへの懸念を挙げ、製作委員会に対して3つの注文をつけた。

アニメ化の「意義」の説明、助言を得るという「専門家」の中身の説明、レーティング（年齢対象の表示）への配慮の主に3点を求めている。

●「一律に反対する立場は取りません」

意見書を通じて、育成会連合会は自らの立ち位置をこう説明する。

「本会は、知的障害者の権利擁護を活動の主軸とする団体であり、本意見もその立場に立って表明するものです」

そのうえで、表現をめぐる判断には慎重な姿勢を示した。

「他方で、法令の順守は重要なことであり、特に表現の自由については憲法で保障されている権利ということを踏まえ、本会として一律に映像化を反対する立場は取りません」

●作者と出版社、それぞれの言動に懸念

意見書では、作者と出版社の言動に懸念が示された。

作者については、認知機能・知的機能が低下した状態を「みいちゃん化」と表現しているほか、作者自身が以前のペンネームであると明示している名義でも、特別支援学級をネガティブに捉えた作品が確認されている、と指摘している。

出版社である講談社についても、過去に公開されていた動画で編集部員が 「人の不幸話はめちゃくちゃ楽しい」「誰かが可哀想な目に遭うところを見たい」などと発言していたことが確認されたとする。

「知的障害が強く想起される『みいちゃん』および障害者の人格と個性を尊重しているとは言いがたく、いわば『面白おかしく』扱った上でエンターテインメント化している、もしくはエンターテインメント化することを容認していることが強く懸念されます」（意見書）

●注文「アニメ化の意義とは何か」

意見書は、アニメの制作側に3つの注文を投げかけている。いずれも製作委員会が7月27日に公式Xで発表したコメントへの応答という形をとっている。

製作委員会はこのコメントで、映像化を決めた理由を「本原作をアニメーションとして表現する意義があるという判断によるものです」と説明していた。

これに対し意見書は、作者や出版社をめぐる先の問題が確認されていることを踏まえ、こう求めた。

「こうした状況を踏まえた上での『意義』とは何なのか、説明が必要と考えます」

●注文「専門家」とは

製作委員会は「偏見や誤解を助長することのないよう、専門家の助言等も得ながら」制作を進めるとしていた。

意見書は、この記述には「専門家はどういった立場の方を想定しているのか、助言等とは何を指すのかについては記述がありません」と指摘。

「個人名を明かす必要はありませんが、少なくとも専門家の立場や助言の内容については説明が必要と考えます」

3つ目は、製作委員会が「適切なレーティングや注意喚起を記載する」としていた点に関する注文だ。

「レーティング（一般的には視聴推奨年齢の設定）を明示するということは、少なくとも地上波放送ではないと考えられますが、本会として未成年者が気軽に視聴できる環境は望みません。適切なレーティングを希望いたします」

製作委員会のコメントに放送形態への言及はないため、意見書は「地上波放送」を先回りして牽制した形となる。