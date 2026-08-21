『トイ・ストーリー』が30年にわたり愛され続ける理由 “進化する映画館”＆“おもちゃづくり”の観点から深堀り
1995年、世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生し、映画史に新たな時代を切り拓いた『トイ・ストーリー』。第1作の公開から30年を迎えた今も、変わらず多くの人々に愛され、シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』は、大ヒットを記録。ウッディやバズをはじめとするおもちゃたちの物語は、世代を超えて多くの人々を魅了し続けている。そして今年、『トイ・ストーリー』シリーズは、第18回「日本おもちゃ大賞」の特別賞を受賞。30年にわたり、おもちゃが子どもたちの成長に寄り添う、かけがえのない存在であることを物語を通して伝え、おもちゃを愛する心を育んできたことが評価された結果といえる。『トイ・ストーリー』が歩んできたこの30年の間に、映画やおもちゃを取り巻く環境も大きく変化してきた。
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映画の世界では、3D作品の登場をはじめ、映像表現はますます豊かになった。『ボヘミアン・ラプソディ』や『アナと雪の女王』のシング・アロング上映に代表されるように、映画館は作品を鑑賞する場にとどまらず、観客同士が感動や熱量を共有する場にもなり、映画館での楽しみ方も多様になっている。
『トイ・ストーリー』が描いてきた子どもとおもちゃの関係にも、変化が生まれている。子どもたちの遊びには、デジタルの世界が広がり、手に取れるおもちゃとデジタルな遊びが共存する時代に。それでも、『トイ・ストーリー』が長く愛されてきたのは、映画館で生まれた感動が、作品の外へと広がり、人々の日常のなかで受け継がれてきたことにある。
『トイ・ストーリー５』の公開にあたっても、長年歩みをともにしてきたウォルト・ディズニー・ジャパンのパートナー企業が、それぞれの強みを生かして物語の世界を広げ、キャラクターたちの魅力を引き出している。
全国でイオンシネマを運営するイオンエンターテイメントと、シリーズのおもちゃを手がけてきたタカラトミー。ふたつの現場から、『トイ・ストーリー』30年のいまを深堀りする。
■「観る」から「体験する」へ：イオンシネマと進化する映画館
『トイ・ストーリー』シリーズの第1作が日本で公開された約30年前、国内の映画館は1〜2スクリーンの単館が中心だった。その後、シネマコンプレックスが全国に広がり、スクリーン数は約1800から約3700へ、年間の公開本数も、映画以外のコンテンツを含め約600本から約1300本へと倍増。観客が作品と出会う機会は、大きく広がった。
そして、時を同じくして『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーションとして、映画の新しい可能性を切り拓いた。シリーズを重ねるごとに、キャラクターの豊かな表情やおもちゃの質感、光や水の繊細な描写も進化を続けている。
映画館の役割も、「映画を観る場所」から「作品の世界を全身で楽しむ場所」へ拡大。IMAXやDolby Cinema、ScreenXなど大型スクリーンと高品質な映像や音響を備えた「プレミアム・ラージ・フォーマット」の導入が進み、物語への没入感は一層高まっている。
また、『スター・ウォーズ：マンダロリアン＆グローグー』の応援上映では、グローグーのぬいぐるみやグッズを手にしたファンが集まり即日満席に。同じ物語を愛する人たちが熱量を分かち合う、新しい映画館の風景が生まれている。
ディズニーの世界を劇場全体で楽しめる取り組みはイオンシネマでも拡大している。全国28の劇場には、ディズニーのキャラクターたちが描かれた巨大な壁画「シーニック」を導入。劇場に一歩足を踏み入れた瞬間から、作品の世界観を楽しめる空間となっており、なかにはこの空間を目当てに遠方から訪れるファンもいるという。『トイ・ストーリー５』の公開にあわせて全国のイオンモールで開催された、作中に登場するフォーキーをつくるワークショップでは、親子でフォーキー作りを楽しみ、家族の思い出づくりにつながっている。
こうした取り組みに込めた思いを、イオンエンターテイメント代表取締役社長の藤原信幸氏はこう話す。「映画鑑賞前後の食事や買い物も含めて一日を楽しんでいただく場にしていきたい」。
藤原氏はさらに、映画館の中だけでなく、ショッピングモールの中にある映画館だからこそ、モール内の物販やおもちゃ売り場も含めて、一日を通じて楽しめる体験をつくる構想にも言及し、「ディズニーの映画を観に来て一日楽しんだことが、その家族の思い出になるような体験をつくりたい」と語る。
スクリーンの前で家族いっしょに驚き、笑い合った時間が、その日まるごと一日の思い出になっていく。『トイ・ストーリー』の楽しみは、スクリーンの中だけで完結するものではない。そして、その感動を家に持ち帰り、何度も物語を思い返させてくれる存在がある。それがおもちゃなのだ。
■感動を日常へ持ち帰る：タカラトミーのおもちゃづくり
映画館で心を動かされたあとも、物語との時間は終わらない。その感動を手の中に持ち帰り、日常のなかで何度も楽しませてくれる存在。その大切な役割を担ってきたのが、おもちゃだ。第1作の公開当時からシリーズとともに歩んできたタカラトミーからは、『トイ・ストーリー５』でも、子ども向けから大人のコレクター向けまで幅広いラインアップが登場。
劇中そのままのサイズでウッディやバズが語りかけてくれる「リアルサイズトーキングフィギュア」は、箱まで“本物”さながら。「ハイテク版バズ・ライトイヤー」には、同社が長年培ってきた変形技術が注ぎ込まれ、劇中の精巧なギミックを自分の手で動かせる。金属製の「ダイキャストコレクション」は、重量感のある仕上がりで、大人のコレクターにも支持されている。ひとつひとつに、長年の知見と作り手の情熱が込められたおもちゃたちｔｐなっている。
『トイ・ストーリー』は、おもちゃそのものが物語の主人公。だからこそ、『トイ・ストーリー』は、作り手にとっても特別な作品だという。同社プリスクール・ゲーム事業部の池澤圭氏は、デジタルの遊びとおもちゃが共存する時代だからこそ、手に取れるおもちゃの価値が際立つと話す。
「手触りや重量感といった五感の体験、そして対面で膝を突き合わせて遊ぶコミュニケーションは、画面越しでは得られません。『ウッディやバズ・ライトイヤーが本当に生きている』という物語のロマンを現実に届けられるのは、おもちゃが主役の作品ならではです」
店頭では、30年前に作品と出会った世代が親となり、「自分が好きだったキャラクターを我が子にも手渡したい」「劇中のアンディのように、おもちゃを大切にする心を育んでほしい」と、おもちゃを選ぶ姿が数多く見られるそう。かつて自分が受け取った感動を、今度は我が子へ。おもちゃは、世代を超えて思い出をつなぐ架け橋になっている。この特別な体験が、30年にわたり世代を超えて受け継がれてきた理由のひとつなのかもしれない。
■時が流れても、変わらないもの
この30年で、映画も、おもちゃも、子どもたちを取り巻く環境も大きく変わった。それでも変わらないものがある。映画館で家族と笑い、涙し、心に残る思い出をつくること。そして、持ち帰ったおもちゃに触れながら本気で遊び、物語の続きを自分たちの手で広げていくこと。
30年の時を経てもなお、『トイ・ストーリー』シリーズがそれを実現し続けられるのは、いつの時代にも人々の心に寄り添う共感の物語と、決して色褪せないキャラクターたちがいるからだ。
ディズニーが作品を届け、映画館が作品の感動を分かち合い、家族の思い出を作る場になり、玩具メーカーがおもちゃとして日常につなげる。『トイ・ストーリー』が映画館を出た後も人々の暮らしの中で親しまれてきたのは、作品への理解と情熱を持つパートナーとともに、こうした体験や商品を積み重ねてきたからだ。『トイ・ストーリー５』が大ヒットを続ける今、その物語はパートナーとともに、また新たな世代へと受け継がれようとしている。
映画の世界では、3D作品の登場をはじめ、映像表現はますます豊かになった。『ボヘミアン・ラプソディ』や『アナと雪の女王』のシング・アロング上映に代表されるように、映画館は作品を鑑賞する場にとどまらず、観客同士が感動や熱量を共有する場にもなり、映画館での楽しみ方も多様になっている。
『トイ・ストーリー』が描いてきた子どもとおもちゃの関係にも、変化が生まれている。子どもたちの遊びには、デジタルの世界が広がり、手に取れるおもちゃとデジタルな遊びが共存する時代に。それでも、『トイ・ストーリー』が長く愛されてきたのは、映画館で生まれた感動が、作品の外へと広がり、人々の日常のなかで受け継がれてきたことにある。
『トイ・ストーリー５』の公開にあたっても、長年歩みをともにしてきたウォルト・ディズニー・ジャパンのパートナー企業が、それぞれの強みを生かして物語の世界を広げ、キャラクターたちの魅力を引き出している。
全国でイオンシネマを運営するイオンエンターテイメントと、シリーズのおもちゃを手がけてきたタカラトミー。ふたつの現場から、『トイ・ストーリー』30年のいまを深堀りする。
■「観る」から「体験する」へ：イオンシネマと進化する映画館
『トイ・ストーリー』シリーズの第1作が日本で公開された約30年前、国内の映画館は1〜2スクリーンの単館が中心だった。その後、シネマコンプレックスが全国に広がり、スクリーン数は約1800から約3700へ、年間の公開本数も、映画以外のコンテンツを含め約600本から約1300本へと倍増。観客が作品と出会う機会は、大きく広がった。
そして、時を同じくして『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーションとして、映画の新しい可能性を切り拓いた。シリーズを重ねるごとに、キャラクターの豊かな表情やおもちゃの質感、光や水の繊細な描写も進化を続けている。
映画館の役割も、「映画を観る場所」から「作品の世界を全身で楽しむ場所」へ拡大。IMAXやDolby Cinema、ScreenXなど大型スクリーンと高品質な映像や音響を備えた「プレミアム・ラージ・フォーマット」の導入が進み、物語への没入感は一層高まっている。
また、『スター・ウォーズ：マンダロリアン＆グローグー』の応援上映では、グローグーのぬいぐるみやグッズを手にしたファンが集まり即日満席に。同じ物語を愛する人たちが熱量を分かち合う、新しい映画館の風景が生まれている。
ディズニーの世界を劇場全体で楽しめる取り組みはイオンシネマでも拡大している。全国28の劇場には、ディズニーのキャラクターたちが描かれた巨大な壁画「シーニック」を導入。劇場に一歩足を踏み入れた瞬間から、作品の世界観を楽しめる空間となっており、なかにはこの空間を目当てに遠方から訪れるファンもいるという。『トイ・ストーリー５』の公開にあわせて全国のイオンモールで開催された、作中に登場するフォーキーをつくるワークショップでは、親子でフォーキー作りを楽しみ、家族の思い出づくりにつながっている。
こうした取り組みに込めた思いを、イオンエンターテイメント代表取締役社長の藤原信幸氏はこう話す。「映画鑑賞前後の食事や買い物も含めて一日を楽しんでいただく場にしていきたい」。
藤原氏はさらに、映画館の中だけでなく、ショッピングモールの中にある映画館だからこそ、モール内の物販やおもちゃ売り場も含めて、一日を通じて楽しめる体験をつくる構想にも言及し、「ディズニーの映画を観に来て一日楽しんだことが、その家族の思い出になるような体験をつくりたい」と語る。
スクリーンの前で家族いっしょに驚き、笑い合った時間が、その日まるごと一日の思い出になっていく。『トイ・ストーリー』の楽しみは、スクリーンの中だけで完結するものではない。そして、その感動を家に持ち帰り、何度も物語を思い返させてくれる存在がある。それがおもちゃなのだ。
■感動を日常へ持ち帰る：タカラトミーのおもちゃづくり
映画館で心を動かされたあとも、物語との時間は終わらない。その感動を手の中に持ち帰り、日常のなかで何度も楽しませてくれる存在。その大切な役割を担ってきたのが、おもちゃだ。第1作の公開当時からシリーズとともに歩んできたタカラトミーからは、『トイ・ストーリー５』でも、子ども向けから大人のコレクター向けまで幅広いラインアップが登場。
劇中そのままのサイズでウッディやバズが語りかけてくれる「リアルサイズトーキングフィギュア」は、箱まで“本物”さながら。「ハイテク版バズ・ライトイヤー」には、同社が長年培ってきた変形技術が注ぎ込まれ、劇中の精巧なギミックを自分の手で動かせる。金属製の「ダイキャストコレクション」は、重量感のある仕上がりで、大人のコレクターにも支持されている。ひとつひとつに、長年の知見と作り手の情熱が込められたおもちゃたちｔｐなっている。
『トイ・ストーリー』は、おもちゃそのものが物語の主人公。だからこそ、『トイ・ストーリー』は、作り手にとっても特別な作品だという。同社プリスクール・ゲーム事業部の池澤圭氏は、デジタルの遊びとおもちゃが共存する時代だからこそ、手に取れるおもちゃの価値が際立つと話す。
「手触りや重量感といった五感の体験、そして対面で膝を突き合わせて遊ぶコミュニケーションは、画面越しでは得られません。『ウッディやバズ・ライトイヤーが本当に生きている』という物語のロマンを現実に届けられるのは、おもちゃが主役の作品ならではです」
店頭では、30年前に作品と出会った世代が親となり、「自分が好きだったキャラクターを我が子にも手渡したい」「劇中のアンディのように、おもちゃを大切にする心を育んでほしい」と、おもちゃを選ぶ姿が数多く見られるそう。かつて自分が受け取った感動を、今度は我が子へ。おもちゃは、世代を超えて思い出をつなぐ架け橋になっている。この特別な体験が、30年にわたり世代を超えて受け継がれてきた理由のひとつなのかもしれない。
■時が流れても、変わらないもの
この30年で、映画も、おもちゃも、子どもたちを取り巻く環境も大きく変わった。それでも変わらないものがある。映画館で家族と笑い、涙し、心に残る思い出をつくること。そして、持ち帰ったおもちゃに触れながら本気で遊び、物語の続きを自分たちの手で広げていくこと。
30年の時を経てもなお、『トイ・ストーリー』シリーズがそれを実現し続けられるのは、いつの時代にも人々の心に寄り添う共感の物語と、決して色褪せないキャラクターたちがいるからだ。
ディズニーが作品を届け、映画館が作品の感動を分かち合い、家族の思い出を作る場になり、玩具メーカーがおもちゃとして日常につなげる。『トイ・ストーリー』が映画館を出た後も人々の暮らしの中で親しまれてきたのは、作品への理解と情熱を持つパートナーとともに、こうした体験や商品を積み重ねてきたからだ。『トイ・ストーリー５』が大ヒットを続ける今、その物語はパートナーとともに、また新たな世代へと受け継がれようとしている。