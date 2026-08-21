札幌市中央区南３条西１４丁目付近の事故現場を撮影していたＳＴＶのカメラ。



次の瞬間ー



複数の警察官に白い服を着た人物が取り押さえられています。



平日の昼間、車や人が行き交うなかで起きた確保の瞬間です。



白い服の人物はそのまま警察車両へと乗せられて行きました。

（友保記者）「こちらの車両、前が壊れ、市電の線路を完全にふさいでしまっています」



白い服を着た人物が確保された現場付近では、午後０時２０分ごろ、車３台が絡んだとみられる事故が起きていました。





（事故を目撃していた人）「サイレンの音が聞こえていたので見たら、プリウスがものすごいスピードで行って、多分警察に追いかけられていたと思う。右折待ちしていた車に追突して、横断歩道くらいで違う車にぶつかって。さらに１００メートルくらい進んだところで止まっていた」



札幌市交通事業振興公社によりますと、この事故の影響で、路面電車の内回りが一時運転を見合わせていましたが、午後２時すぎに運転が再開されたということです。



警察は、事故と取り押さえられた人物の関連を調べています。