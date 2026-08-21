■バドミントン・世界選手権大会 第5日（日本時間21日、インド・ニューデリー）

バドミントンの世界一を決める最高峰の舞台、世界選手権。男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの準々決勝が行われた。女子シングルスでは第2シードの山口茜（29、再春館製薬所）が世界ランク 13位のM.リー（34、カナダ）に2ー0（21ー17、21ー10）で勝利し、準決勝に進出。同大会は3位決定戦がないため、銅メダル以上を確定させた。

第1ゲームは競り合いながらも、山口が先に11点を奪いインターバルを迎えた。ここまですべてストレート勝ちを収めてきた山口に対し、相手は前日に日本の宮崎友花（20、ACT SAIKYO）と1時間を超える熱戦を制して勝ち上がってきた。体力的にも有利に立つ山口が徐々にリードし、21ー17で先取した。

コートをチェンジした第2ゲームも、山口が勝負所でしっかり得点し、11点差をつけるなどで終始試合を優位に進めて勝利。これで5大会連続でのメダルを確定させた。

前回女王の山口は、2025年に優勝、23年に銅メダル、22年と21年にも優勝を果たしている。パリ五輪イヤーの24年は開催されなかったため、これまで4大会連続で表彰台に上がるなど、日本女子のエースとして牽引してきた。

日本代表選手は、世界選手権を終えると9月1日から中国マスターズや、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会に転戦する予定。