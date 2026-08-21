人気芸人と電撃離婚の女優38歳、別人級イメージ激変のパーマヘアに反響
女優の沢井美優が19日、自身のInstagramを更新し、パーマをかけたニューヘアスタイルを公開し、ファンから「別人かと最初思いました」「フワフワヘアーいいですよ」「ふわふわ髪 素敵」といった声が寄せられている。
【写真】人気芸人と電撃離婚の女優38歳、ガチすぎる「かき氷愛」 インスタイッキ見
沢井は「ふわふわ髪 意外と好評でした」「嬉しいな」と喜びつつ、ニューヘアスタイルを公開している。写真ではあいにくの雨模様だが、傘を指した沢井がニッコリ笑顔でカメラの方を向いており、1つ前の投稿までセミロングのストレートヘアだった髪は、緩やかなウェーブを描いている。
コメント欄には「フワフワヘアーいいですよ」「ふわふわ髪可愛い」「意外って、めっちゃかわいいです」「別人かと最初思いました」「フワフワヘアーいいですよ」「ふわふわ髪 素敵」といった声が溢れ、好評を博している。
【沢井美優（さわいみゆう）】
1987年10月23日生まれ、神奈川県出身の38歳。『家なき子』（日本テレビ系）に感動したことをきっかけに13歳で芸能界デビュー。2003年から2004年に放送された実写ドラマ版『美少女戦士セーラームーン』にて、月野うさぎ／セーラームーン役で主演を務めた。この作品でセーラー戦士として共演した北川景子らキャストとはお互いの誕生日をお祝いするほど今も仲が良く、たびたびInstagramにセーラー女子会と称して集合ショットを公開している。
2022年10月にお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行との結婚。2024年11月に第1子出産を発表したが、今年7月に離婚を発表した。かき氷好きを公言しており、不定期で「おつきさまのこおりやさん」という専門店を営業している。Instagramではそんな大好きなかき氷を楽しむ姿を多数公開している。
引用：「沢井美優」Instagram（＠sawai_miyuu）
【写真】人気芸人と電撃離婚の女優38歳、ガチすぎる「かき氷愛」 インスタイッキ見
沢井は「ふわふわ髪 意外と好評でした」「嬉しいな」と喜びつつ、ニューヘアスタイルを公開している。写真ではあいにくの雨模様だが、傘を指した沢井がニッコリ笑顔でカメラの方を向いており、1つ前の投稿までセミロングのストレートヘアだった髪は、緩やかなウェーブを描いている。
【沢井美優（さわいみゆう）】
1987年10月23日生まれ、神奈川県出身の38歳。『家なき子』（日本テレビ系）に感動したことをきっかけに13歳で芸能界デビュー。2003年から2004年に放送された実写ドラマ版『美少女戦士セーラームーン』にて、月野うさぎ／セーラームーン役で主演を務めた。この作品でセーラー戦士として共演した北川景子らキャストとはお互いの誕生日をお祝いするほど今も仲が良く、たびたびInstagramにセーラー女子会と称して集合ショットを公開している。
2022年10月にお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行との結婚。2024年11月に第1子出産を発表したが、今年7月に離婚を発表した。かき氷好きを公言しており、不定期で「おつきさまのこおりやさん」という専門店を営業している。Instagramではそんな大好きなかき氷を楽しむ姿を多数公開している。
引用：「沢井美優」Instagram（＠sawai_miyuu）