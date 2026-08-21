サマソニ初出演の大人気アイドル、鍛え上げた腹筋にファンほれぼれ「本当にきれい」
世界的な人気アイドルグループLE SSERAFIMのSAKURAこと宮脇咲良が20日、Instagramを更新し、グループで出演した「SUMMER SONIC 2026」のバックステージショットを公開。ステージ衣装からあらわになった鍛え上げられた腹筋に、反響が寄せられている。
【写真】世界的大人気アイドル、鍛え上げた腹筋がすごい
宮脇は「Thank you Summer Sonic」の一言とともに、今年初めて出演したサマソニのバックステージでのショットを公開。ステージ衣装のブーツにデニムのショーパン、タンクトップという出で立ちの宮脇。ほっそりとした白いウエストには筋が入り、節制していることがよく分かる。
コメント欄には「サマソニ最高だった！！」「ピオナもそうじゃない人も絶賛するステージだったよ」と実際のステージングを鑑賞したファンの声のほか、「本当にきれい」「ウエスト細い、羨ましい」といった羨望の声も多数寄せられている。
引用：「宮脇咲良」Instagram（@39saku_chan）
【写真】世界的大人気アイドル、鍛え上げた腹筋がすごい
宮脇は「Thank you Summer Sonic」の一言とともに、今年初めて出演したサマソニのバックステージでのショットを公開。ステージ衣装のブーツにデニムのショーパン、タンクトップという出で立ちの宮脇。ほっそりとした白いウエストには筋が入り、節制していることがよく分かる。
コメント欄には「サマソニ最高だった！！」「ピオナもそうじゃない人も絶賛するステージだったよ」と実際のステージングを鑑賞したファンの声のほか、「本当にきれい」「ウエスト細い、羨ましい」といった羨望の声も多数寄せられている。
引用：「宮脇咲良」Instagram（@39saku_chan）