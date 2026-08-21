44歳美女タレント、ビーチで解放感「可愛すぎ」「スタイル最高」 2002年のCMで大ブレイク
タレントの小野真弓が21日に自身のInstagramを更新。ビーチでの水着姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】44歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「みんなでワイワイドライブ 大人の夏休み〜」と、元名海岸で撮影されたオフショットを披露。複数公開されている写真には、水着を身に付けてリラックスした笑顔を見せる小野の姿が収められている。ファンからは「可愛すぎ」「スタイル最高」「とても素敵です」などの声が集まっている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
【写真】44歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「みんなでワイワイドライブ 大人の夏休み〜」と、元名海岸で撮影されたオフショットを披露。複数公開されている写真には、水着を身に付けてリラックスした笑顔を見せる小野の姿が収められている。ファンからは「可愛すぎ」「スタイル最高」「とても素敵です」などの声が集まっている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）