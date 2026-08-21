「あぶない刑事」40周年プロジェクト「ABDK40＋」始動！ 劇場版シリーズ4Kリバイバル＆4DX上映決定
「あぶない刑事」シリーズ40周年プロジェクト「ABDK40＋（アブデカフォーティープラス）」が始動。第1弾として、劇場版シリーズの4Kリバイバル上映と4DX上映が決まった。
【動画】『ABDK40＋「あぶない刑事」40周年プロジェクト』4Kリバイバル上映予告映像
「ABDK40＋ MOVIE 4K REVIVAL 2026.10-2027.3」として、10月から2027年3月にかけ、映画『あぶない刑事』（1987年）を皮切りに、『まだまだあぶない刑事』（2005年）までの劇場版6作を順次上映する。さらに、98年にテレビ放送された『あぶない刑事フォーエヴァーTV スペシャル’98』を劇場で初上映。計7作品が原版マスターフィルムを4Kスキャンした4Kデジタルリマスター版で劇場によみがえる。また、「ABDK40＋ 4DX MOVIE」と題し、同時期に4DXでも上映される。
さらに、10月3〜18日の期間で「あぶない刑事 40th 記念 “ABDK40＋” POP UP SHOP in 横浜赤レンガ倉庫署」の開催が決定。40周年を記念して新規制作された多種多様なグッズを集めた期間限定のポップアップショップを、あぶ刑事の聖地・横浜赤レンガ倉庫にて開催する。
そして、10月24日に『「あぶない刑事」40周年記念 ABUDEKA SPECIAL FILM CONCERT FINAL これでホントにさらば..かな..』が開催されることが決まった。『帰ってきたあぶない刑事』が公開された2024年にも開催され大盛況となったフィルムコンサートが、ZEPP YOKOHAMAに帰ってくる。今回は全映画作品の映像をバックに、「あぶデカ」を彩った数々の音楽をスペシャルバンドが生演奏。各種40周年オリジナルグッズ等の販売も行い、40周年を盛大に祝う。
本年10月からの約1年を「ABUNAI DEKA 40TH DAI‐KANSHA YEAR」と称し、40周年をファンと一緒に楽しむ施策を数多く展開していく。新着情報は、このたび新たに開設した40周年プロジェクトの特設サイトおよび公式X・公式インスタグラムにて届ける。
【動画】『ABDK40＋「あぶない刑事」40周年プロジェクト』4Kリバイバル上映予告映像
「ABDK40＋ MOVIE 4K REVIVAL 2026.10-2027.3」として、10月から2027年3月にかけ、映画『あぶない刑事』（1987年）を皮切りに、『まだまだあぶない刑事』（2005年）までの劇場版6作を順次上映する。さらに、98年にテレビ放送された『あぶない刑事フォーエヴァーTV スペシャル’98』を劇場で初上映。計7作品が原版マスターフィルムを4Kスキャンした4Kデジタルリマスター版で劇場によみがえる。また、「ABDK40＋ 4DX MOVIE」と題し、同時期に4DXでも上映される。
そして、10月24日に『「あぶない刑事」40周年記念 ABUDEKA SPECIAL FILM CONCERT FINAL これでホントにさらば..かな..』が開催されることが決まった。『帰ってきたあぶない刑事』が公開された2024年にも開催され大盛況となったフィルムコンサートが、ZEPP YOKOHAMAに帰ってくる。今回は全映画作品の映像をバックに、「あぶデカ」を彩った数々の音楽をスペシャルバンドが生演奏。各種40周年オリジナルグッズ等の販売も行い、40周年を盛大に祝う。
本年10月からの約1年を「ABUNAI DEKA 40TH DAI‐KANSHA YEAR」と称し、40周年をファンと一緒に楽しむ施策を数多く展開していく。新着情報は、このたび新たに開設した40周年プロジェクトの特設サイトおよび公式X・公式インスタグラムにて届ける。