地面師“なりすましおじいちゃん” 五頭岳夫、約50年ぶり『八つ墓村』に帰還 1977年版にも村人役で出演
尾上松也主演、清水崇監督による映画『八つ墓村』に、Netflix『地面師たち』でなりすまし役の老人・佐々木丈雄を演じブレークした五頭岳夫が出演していることが明かされた。五頭は1977年公開された野村芳太郎監督版『八つ墓村』にも村人役として出演している。
【写真】新『八つ墓村』尾上松也演じる金田一耕助 場面写真10点＜フォトギャラリー＞
本作は、シリーズ累計発行部数5500万部を超える横溝正史のベストセラー小説を、人気キャラクター・金田一耕助の初登場から80周年の節目に完全新作として映画化。監督を務めるのは、『呪怨』シリーズや『犬鳴村』を手掛け、Jホラーの旗手として世界的に知られる清水崇。清水監督ならではのホラー演出を最大限に生かし、本来の「怪奇幻想ロマン冒険譚（たん）」としての魅力を再構築した。名探偵・金田一耕助にふんするのは尾上松也。
五頭岳夫が今作で演じるのは、青年・辰弥（奥智哉）が母を亡くしたことをきっかけに帰郷にした岡山県の山奥の村・八つ墓村に住む農夫役。五頭は1977年の野村監督版『八つ墓村』に村人役として出演した当時は小林直二の名前で活動していたため、キャスティングの段階では清水監督をはじめ制作陣の誰も気づいていなかったという。撮影当日に判明し、実に約50年ぶりの八つ墓村への帰還となった。
再び呪いの村に舞い戻ったことについて、五頭は「帰ってまいりました！清水崇監督版出演依頼に驚きと嬉しさが同居し奇声をあげてました」と喜んでいる。
映画『八つ墓村』は、9月18日より全国公開。
＜五頭岳夫コメント全文＞
帰ってまいりました！
清水崇監督版出演依頼に驚きと嬉しさが同居し奇声をあげてました。
野村版の撮影から約50年。
当時在籍劇団3年目で俳優座系統の事務所から《砂の器》流れで先輩と出演。
酒宴で毛利の金に目が眩み､尼子8人(田中邦衛さん・夏八木勲さん・稲葉義男さんら)《夜討ち》の村の若者役で，岡山と鳥取の県境での夜間撮影で､照明器材が《誘蛾灯》に！
清水版ではその末裔ではないかと思われる役柄かな!? と思ってます！
【写真】新『八つ墓村』尾上松也演じる金田一耕助 場面写真10点＜フォトギャラリー＞
本作は、シリーズ累計発行部数5500万部を超える横溝正史のベストセラー小説を、人気キャラクター・金田一耕助の初登場から80周年の節目に完全新作として映画化。監督を務めるのは、『呪怨』シリーズや『犬鳴村』を手掛け、Jホラーの旗手として世界的に知られる清水崇。清水監督ならではのホラー演出を最大限に生かし、本来の「怪奇幻想ロマン冒険譚（たん）」としての魅力を再構築した。名探偵・金田一耕助にふんするのは尾上松也。
再び呪いの村に舞い戻ったことについて、五頭は「帰ってまいりました！清水崇監督版出演依頼に驚きと嬉しさが同居し奇声をあげてました」と喜んでいる。
映画『八つ墓村』は、9月18日より全国公開。
＜五頭岳夫コメント全文＞
帰ってまいりました！
清水崇監督版出演依頼に驚きと嬉しさが同居し奇声をあげてました。
野村版の撮影から約50年。
当時在籍劇団3年目で俳優座系統の事務所から《砂の器》流れで先輩と出演。
酒宴で毛利の金に目が眩み､尼子8人(田中邦衛さん・夏八木勲さん・稲葉義男さんら)《夜討ち》の村の若者役で，岡山と鳥取の県境での夜間撮影で､照明器材が《誘蛾灯》に！
清水版ではその末裔ではないかと思われる役柄かな!? と思ってます！