21日、気象予報士の竹内青空氏が埼玉県などで発生している猛烈な雨の状況と今後の見通し、さらには台風18号が日本列島にもたらす影響について解説した。

【映像】マンション前の道路が冠水、車が立ち往生…（実際の様子）

午後5時現在、広島県や埼玉県を中心に局地的に活発な雨雲が発達しており、埼玉県にレベル4の大雨危険警報、広島県にレベル4の土砂災害危険警報が発表されている。

さいたま市では午後5時すぎにマンション前の道路が冠水し、車が立ち往生する事態も確認された。浸水に対する危険度分布では“災害切迫”を示す表示も出ており、低い土地の浸水やアンダーパスの冠水に厳重な警戒が必要だとしている。

竹内氏は、前週に千葉県で出されたレベル5の特別警報を引き合いに出し、「レベル5の発表を待つのではなく、レベル4の段階で危険な場所にいる全員が安全な場所へ避難してほしい」と強調した。また、現在いる場所が安全な場合は「不要不急の外出を避け、その場にとどまることも命を守る大切な行動になる」と呼び掛けた。

今夜から週末にかけて急な激しい雷雨の恐れ

今後の雨雲の動きについて竹内氏は、雨雲は次第に東へ抜けるものの、夜の初め頃にかけて再び活発な雨雲が流れ込むと予想している。特に今夜は関東南部を中心に局地的な猛烈な雨が降る恐れがあり、警戒が必要だという。

大気の不安定な状態は週末にかけても続く見込みだ。22日（土）は東日本を中心にゲリラ雷雨のリスクが高く、特に関東南部ほど空模様の急変に注意が必要であると注意を促した。23日（日）も同様に急な雨への注意が求められる見通しだ。

台風18号が沖縄・奄美へ接近か 来週は猛暑復活の見込み

日本の南の海上にある台風18号について、竹内氏は勢力を強めながら北上し、来週半ば（水曜日頃）に沖縄や奄美へ接近する可能性があると解説した。その後の進路については気象予測モデルごとにばらつきが大きく、今後の最新情報に留意するよう求めている。

さらに、台風18号の間接的な影響として、太平洋高気圧の勢力が強まる見込みだ。これにより来週は全国的に暑さが一段と厳しくなり、名古屋では37度を観測する猛暑日が予想されるほか、東京都心でも猛暑日に迫る暑さとなる恐れがあると分析している。

（ABEMA NEWS）