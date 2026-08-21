『あぶない刑事』が40周年 記念プロジェクト『ABDK40＋』が始動 4Kリバイバル上映やフィルムコンサート開催
■“あぶ刑事”40周年プロジェクト『ABDK40＋』立ち上げ
1986年にテレビドラマ放映が開始され、あまりの人気ぶりに数多くの社会現象を巻き起こし、ドラマ＆映画史上で伝説を作った『あぶない刑事』シリーズ。軽妙なトークと激しいアクション、他の刑事ドラマとは一線を画すオリジナルな世界観で数多くのファンを魅了し、愛され続けてきた“あぶ刑事”が今年で40周年を迎える。その記念すべき年を盛り上げるべく、あぶない刑事40周年プロジェクト『ABDK40＋（アブデカフォーティープラス）』を立ち上げ。10月から約1年をかけて開催されるプロジェクトとなり、記念すべき第1弾の解禁情報を発表した。
【画像】タカとユージが若い『あぶない刑事』第1弾映画のポスター
『ABDK40＋ MOVIE 4K REVIVAL 2026.10-2027.3』として、『あぶない刑事』劇場版シリーズの4Kリバイバル上映を実施。『あぶない刑事』（1987年）を皮切りに、『まだまだあぶない刑事』（2005年）までの劇場版6作を上映するほか、1998年にテレビ放送された『あぶない刑事フォーエヴァーTVスペシャル’98』を劇場で初上映するなど、計7作品が原版マスターフィルムを4Kスキャンした4Kデジタルリマスター版として劇場でよみがえる。さらに『ABDK40＋ 4DX MOVIE』と題して、同時期に4DXでの上映も決定した。上映スケジュールなどの詳細に関しては特設サイトで確認できる。
さらに10月3日から18日の期間で『あぶない刑事40th記念 “ABDK40+” POP UP SHOP in 横浜赤レンガ倉庫署』の開催が決定。40周年を記念して新規制作された多種多様なグッズを集めた期間限定のポップアップショップが、あぶ刑事の聖地・横浜赤レンガ倉庫で開催される。商品ラインアップは続報で。そして、10月24日に『「あぶない刑事」40周年記念 ABUDEKA SPECIAL FILM CONCERT FINAL これでホントにさらば..かな..』の開催が決定。『帰ってきた あぶない刑事』が公開された2024年にも開催され大盛況となったフィルムコンサートが、ZEPP YOKOHAMAに帰ってくる。今回は全映画作品の映像をバックに『あぶデカ』を彩った音楽をスペシャルバンドが生演奏。各種40周年オリジナルグッズなどの販売も行い、40周年を盛大に祝う。チケット情報などの詳細は特設サイトから。
10月からの約1年を『ABUNAI DEKA 40TH DAI-KANSHA YEAR』と称し、40周年をファンと一緒に楽しむ施策を数多く展開。新着情報は、新たに開設した40周年プロジェクトの特設サイトおよび公式X・公式インスタグラムで発信。第2弾、第3弾と続く情報解禁にも注目だ。
■ABDK40＋ MOVIE 4K REVIVAL 2026.10-2027.3
『あぶない刑事』劇場版シリーズ 4Kリバイバル上映（配給：東映）
1.『あぶない刑事』：10月9日〜10月15日
2.『またまたあぶない刑事』：11月27日〜12月3日
3.『もっともあぶない刑事』：12月11日〜12月17日
4.『あぶない刑事リターンズ』：2027年1月22日〜1月28日
5.『あぶない刑事フォーエヴァーTVスペシャル’98』：2027年2月11日〜2月18日
6.『あぶない刑事フォーエヴァーTHE MOVIE』：2027年2月19日〜2月25日
7.『まだまだあぶない刑事』：2027年3月5日〜3月11日
■ABDK40＋ 4DX MOVIE 2026.10-2027.3
『あぶない刑事』劇場版シリーズ 4DX上映（配給：東映）
1.『あぶない刑事』：10月9日〜10月15日
2.『またまたあぶない刑事』：11月27日〜12月3日
3.『もっともあぶない刑事』：12月11日〜12月17日
4.『あぶない刑事リターンズ』：2027年1月22日〜1月28日
5.『あぶない刑事フォーエヴァーTVスペシャル’98』：2027年2月11日〜2月18日
6.『あぶない刑事フォーエヴァーTHE MOVIE』：2027年2月19日〜2月25日
7.『まだまだあぶない刑事』：2027年3月5日〜3月11日
■『あぶない刑事40th記念 “ABDK40＋” POP UP SHOP in 横浜赤レンガ倉庫署』
開催期間：10月3日〜10月18日、開催場所：横浜赤レンガ倉庫
■『「あぶない刑事」40周年記念 ABUDEKA SPECIAL FILM CONCERT FINAL「これでホントにさらば..かな..」』
開催日：10月24日、開催場所：KT Zepp Yokohama
1986年にテレビドラマ放映が開始され、あまりの人気ぶりに数多くの社会現象を巻き起こし、ドラマ＆映画史上で伝説を作った『あぶない刑事』シリーズ。軽妙なトークと激しいアクション、他の刑事ドラマとは一線を画すオリジナルな世界観で数多くのファンを魅了し、愛され続けてきた“あぶ刑事”が今年で40周年を迎える。その記念すべき年を盛り上げるべく、あぶない刑事40周年プロジェクト『ABDK40＋（アブデカフォーティープラス）』を立ち上げ。10月から約1年をかけて開催されるプロジェクトとなり、記念すべき第1弾の解禁情報を発表した。
『ABDK40＋ MOVIE 4K REVIVAL 2026.10-2027.3』として、『あぶない刑事』劇場版シリーズの4Kリバイバル上映を実施。『あぶない刑事』（1987年）を皮切りに、『まだまだあぶない刑事』（2005年）までの劇場版6作を上映するほか、1998年にテレビ放送された『あぶない刑事フォーエヴァーTVスペシャル’98』を劇場で初上映するなど、計7作品が原版マスターフィルムを4Kスキャンした4Kデジタルリマスター版として劇場でよみがえる。さらに『ABDK40＋ 4DX MOVIE』と題して、同時期に4DXでの上映も決定した。上映スケジュールなどの詳細に関しては特設サイトで確認できる。
さらに10月3日から18日の期間で『あぶない刑事40th記念 “ABDK40+” POP UP SHOP in 横浜赤レンガ倉庫署』の開催が決定。40周年を記念して新規制作された多種多様なグッズを集めた期間限定のポップアップショップが、あぶ刑事の聖地・横浜赤レンガ倉庫で開催される。商品ラインアップは続報で。そして、10月24日に『「あぶない刑事」40周年記念 ABUDEKA SPECIAL FILM CONCERT FINAL これでホントにさらば..かな..』の開催が決定。『帰ってきた あぶない刑事』が公開された2024年にも開催され大盛況となったフィルムコンサートが、ZEPP YOKOHAMAに帰ってくる。今回は全映画作品の映像をバックに『あぶデカ』を彩った音楽をスペシャルバンドが生演奏。各種40周年オリジナルグッズなどの販売も行い、40周年を盛大に祝う。チケット情報などの詳細は特設サイトから。
10月からの約1年を『ABUNAI DEKA 40TH DAI-KANSHA YEAR』と称し、40周年をファンと一緒に楽しむ施策を数多く展開。新着情報は、新たに開設した40周年プロジェクトの特設サイトおよび公式X・公式インスタグラムで発信。第2弾、第3弾と続く情報解禁にも注目だ。
■ABDK40＋ MOVIE 4K REVIVAL 2026.10-2027.3
『あぶない刑事』劇場版シリーズ 4Kリバイバル上映（配給：東映）
1.『あぶない刑事』：10月9日〜10月15日
2.『またまたあぶない刑事』：11月27日〜12月3日
3.『もっともあぶない刑事』：12月11日〜12月17日
4.『あぶない刑事リターンズ』：2027年1月22日〜1月28日
5.『あぶない刑事フォーエヴァーTVスペシャル’98』：2027年2月11日〜2月18日
6.『あぶない刑事フォーエヴァーTHE MOVIE』：2027年2月19日〜2月25日
7.『まだまだあぶない刑事』：2027年3月5日〜3月11日
■ABDK40＋ 4DX MOVIE 2026.10-2027.3
『あぶない刑事』劇場版シリーズ 4DX上映（配給：東映）
1.『あぶない刑事』：10月9日〜10月15日
2.『またまたあぶない刑事』：11月27日〜12月3日
3.『もっともあぶない刑事』：12月11日〜12月17日
4.『あぶない刑事リターンズ』：2027年1月22日〜1月28日
5.『あぶない刑事フォーエヴァーTVスペシャル’98』：2027年2月11日〜2月18日
6.『あぶない刑事フォーエヴァーTHE MOVIE』：2027年2月19日〜2月25日
7.『まだまだあぶない刑事』：2027年3月5日〜3月11日
■『あぶない刑事40th記念 “ABDK40＋” POP UP SHOP in 横浜赤レンガ倉庫署』
開催期間：10月3日〜10月18日、開催場所：横浜赤レンガ倉庫
■『「あぶない刑事」40周年記念 ABUDEKA SPECIAL FILM CONCERT FINAL「これでホントにさらば..かな..」』
開催日：10月24日、開催場所：KT Zepp Yokohama