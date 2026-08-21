長州力が18歳にガチギレ スタッフの指示も拒否し撮影中断の危機！
”日本一のメンズコーチ”として人気を誇るYouTuber・ジョージが手がけるABEMAオリジナルリアリティショー『男磨きハウス2』第2話が20日放送。第2話では、合宿特別コーチとして、プロレス界のレジェンド・長州力が現役女子プロレスラーの上福ゆき、山下美優を率いて登場。「これまでの人生で痛みを避けてきた参加者たちに、自ら痛みを受けに行くプロレスの精神を学んでほしい」というメンズコーチ・ジョージの意図のもと、過酷なトレーニングが課せられた。
【写真】長州力が18歳にガチギレ スタッフにも詰め寄る！
『男磨きハウス』は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描く、笑いあり、涙ありのコーチングリアリティーショー。2025年10月から放送したシーズン1はSNS動画の総再生数が1.3億回（※）を超えるなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
参加者はプロレス育成トレーニングの基礎を体験し、その後リング上でのトレーニングへ。しかし、笑顔を見せたりふざけたような態度をとっていた18歳のYouTuber・ひかぴーに対し、長州力は「お前絶対にリングの中で笑顔を出すな。本当に。叩き出すぞ。ヘラヘラしないでちゃんと教われ。二度と笑顔を出すな」とガチギレ。プロレスの厳しさとケジメを叩き込む。
さらに、撮影スタッフから「参加者に逆エビ固めをかけてほしい」とお願いされた長州力は、「しんどい。この子たちがかわいそうだ」「プロレスラーになりたい子たちがいるって聞いてた」と語り、参加者への配慮と番組趣旨の勘違いも相まって技をかけることを頑なに拒否。「まだこの撮影をやるのか？」と不穏な空気が流れ、撮影を早めて終了する事態となりました。
2日目の撮影中断の危機にさらされた中で迎えた翌朝、長州力はジョージに対し「僕、昨夜一睡もできてないんです」と告白。「後悔している。番組内容をエンタメっぽくこなせばよく、めちゃくちゃラクな仕事だと思って…舐めていた。でも違った。ジョージさんが最後に自ら激しくぶつかっていく姿を見て、一生懸命この子たちをどうにかしようという熱意が自分に伝わってきた。変なギャップを作ってしまったのはこっちだったと、反対に後悔している」と、自身の思いを激白した。
翌日、ジョージは「昨日（長州さんに）は散々な姿を見せてしまったと思う、今日はそんなお前らが挽回するチャンスを設けたいと思う」と語ると、そこに1台の車が現れ、車内からプロレスラー・スーパー・ササダンゴ・マシン選手が登場。なんと参加者は現役プロレスラーとバトルを繰り広げることに。合宿2日目で磨かれ切っていない参加者たちの運命は…！？ 『男磨きハウス2』はABEMAにて無料配信中。
『男磨きハウス』は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描く、笑いあり、涙ありのコーチングリアリティーショー。2025年10月から放送したシーズン1はSNS動画の総再生数が1.3億回（※）を超えるなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
参加者はプロレス育成トレーニングの基礎を体験し、その後リング上でのトレーニングへ。しかし、笑顔を見せたりふざけたような態度をとっていた18歳のYouTuber・ひかぴーに対し、長州力は「お前絶対にリングの中で笑顔を出すな。本当に。叩き出すぞ。ヘラヘラしないでちゃんと教われ。二度と笑顔を出すな」とガチギレ。プロレスの厳しさとケジメを叩き込む。
さらに、撮影スタッフから「参加者に逆エビ固めをかけてほしい」とお願いされた長州力は、「しんどい。この子たちがかわいそうだ」「プロレスラーになりたい子たちがいるって聞いてた」と語り、参加者への配慮と番組趣旨の勘違いも相まって技をかけることを頑なに拒否。「まだこの撮影をやるのか？」と不穏な空気が流れ、撮影を早めて終了する事態となりました。
2日目の撮影中断の危機にさらされた中で迎えた翌朝、長州力はジョージに対し「僕、昨夜一睡もできてないんです」と告白。「後悔している。番組内容をエンタメっぽくこなせばよく、めちゃくちゃラクな仕事だと思って…舐めていた。でも違った。ジョージさんが最後に自ら激しくぶつかっていく姿を見て、一生懸命この子たちをどうにかしようという熱意が自分に伝わってきた。変なギャップを作ってしまったのはこっちだったと、反対に後悔している」と、自身の思いを激白した。
翌日、ジョージは「昨日（長州さんに）は散々な姿を見せてしまったと思う、今日はそんなお前らが挽回するチャンスを設けたいと思う」と語ると、そこに1台の車が現れ、車内からプロレスラー・スーパー・ササダンゴ・マシン選手が登場。なんと参加者は現役プロレスラーとバトルを繰り広げることに。合宿2日目で磨かれ切っていない参加者たちの運命は…！？ 『男磨きハウス2』はABEMAにて無料配信中。