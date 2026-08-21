トリミングでお疲れのワンコたち。帰りの車の中ではぐっすり爆睡しているようで…！？あまりに尊すぎる光景が話題を呼び、投稿は64万回再生を突破。「可愛すぎて癒しすぎて」「いいなぁ～仲良しっ！」「ウトウト♪」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車の中で『トリミングで疲れた犬』が眠りに落ちて…ずっと見ていたい『尊すぎる光景』】

トリミング後の車中でワンコたちが…

Instagramアカウント「osanpobiyori963」に投稿されたのは、トリミングを頑張った2匹のシーズー「くるみ」ちゃんと「アン」ちゃんのお姿。帰宅中の車内、トリミングの疲れが出たのか、ほどなくして眠りに落ちてしまったようです。そして、思わず目を奪われるのが、その寝姿だったそう…！

なんと2匹は、体をぴったりと寄せ合い、まるで一つのクッションのように重なり合ってスヤスヤ…。どちらの子もすっかり力が抜けていて、安心しきったような寝顔を見せていたといいます。

尊すぎる寝姿に悶絶♡

飼い主さんによると、トリミング帰りの車内では『ぴったり寄り添って夢の中』になるのだとか。さらに助手席では大体このスタイルがお決まりになっているそう！お互いの体温や存在を感じながら眠ることが、2匹にとって心地よいのかもしれません。

飼い主さんも「この寝顔に最高の癒しをいただいてます」と、その愛おしい寝姿を微笑ましく見守っているといいます。くるみちゃんもアンちゃんも、トリミングを頑張ったあとのご褒美は、重なり合って眠るぐっすりタイム。あまりにも尊い寝姿は、多くの人に最上級の癒しを届けたのでした。

この投稿に頬が緩んだ人は多いようで「くっついて可愛すぎる」「天使ですね」「ずっと見ていられる」といったコメントが寄せられています。

喧嘩するほど仲がいい！？シーズー姉妹

仲良し姉妹のくるみちゃんとアンちゃんですが、この日はいざこざが勃発！というのも、くるみちゃんお気に入りのイスがアンちゃんに奪われてしまったから。『ちょっと！』とワンワン吠えて猛抗議しますが、イスの上のアンちゃんは悠々と大あくび…。

高さでマウントを取っているような姿に、くるみちゃんの怒りもヒートアップ！イスに手をかけて猛抗議しますが、やっぱりアンちゃんはどこ吹く風。どく様子は一切ありません…。

鳴りやまないワンワン攻撃に、ついにアンちゃんが牽制の一打をお見舞いし試合終了…！「喧嘩するほど仲がいい」シーズー姉妹と一緒だと、飼い主さんも退屈知らずですね。

Instagramアカウント「osanpobiyori963」には、くるみちゃんとアンちゃん姉妹の賑やかな日々が投稿されていますよ。癒しと笑顔をもらいに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「osanpobiyori963」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております