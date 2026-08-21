「間違いなくプレミア最高の…」前田大然を英レジェンドがべた褒め！元宿敵選手の新監督には痛烈ジョーク「内部から破壊するために来たのか？」
世界最高峰のプレミアリーグがついに開幕する。それに先立ち、元イングランド代表FWクリス・サットン氏が、英公共放送『BBC』で第１節の全10カードのスコアを予想した。
プレミアリーグ得点王に輝いた実績も持つ53歳は、前田大然が加入した昇格組のイプスウィッチと、１部復帰１年目だった昨季に大躍進したサンダーランドの試合に関しては、後者が１−０で勝利と推測。ただ一方で、「イプスウィッチの新加入選手の中にも気に入っている選手が何人かいる」と伝え、前田について次のように語った。
「ダイゼン・マエダは私がよく知る選手だ。セルティックから加入した彼は本当に素晴らしい補強だ。マエダは並外れた強度でプレーする。彼はプレミアリーグで間違いなく最高のプレスをかける選手になるだろう。カウンター攻撃を仕掛け、背後に走り込む選手を求めるなら、彼ほど速い選手はそういない」
サットン氏はまた、イプスウィッチとノーリッジな熾烈なライバル関係を踏まえ、ジョークも飛ばした。
「（イプスウィッチの新監督）ガリー・オニールは、元ノーリッジの選手だったことを指摘しておかなければならない。では、彼の忠誠心は一体どこにある？イプスウィッチを内部から破壊するために来たのか？冗談はさておき、彼の成功を願っているし、イースト・アングリア（イプスウィッチやノーリッジがあるイングランド東部の地名）のためにも、健闘して残留を果たせるよう心から願っている」
イプスウィッチはサットン氏の予想に反し、ホームでサンダーランドを下せるだろうか。注目の一戦は日本時間８月22日の23時から行われる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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プレミアリーグ得点王に輝いた実績も持つ53歳は、前田大然が加入した昇格組のイプスウィッチと、１部復帰１年目だった昨季に大躍進したサンダーランドの試合に関しては、後者が１−０で勝利と推測。ただ一方で、「イプスウィッチの新加入選手の中にも気に入っている選手が何人かいる」と伝え、前田について次のように語った。
サットン氏はまた、イプスウィッチとノーリッジな熾烈なライバル関係を踏まえ、ジョークも飛ばした。
「（イプスウィッチの新監督）ガリー・オニールは、元ノーリッジの選手だったことを指摘しておかなければならない。では、彼の忠誠心は一体どこにある？イプスウィッチを内部から破壊するために来たのか？冗談はさておき、彼の成功を願っているし、イースト・アングリア（イプスウィッチやノーリッジがあるイングランド東部の地名）のためにも、健闘して残留を果たせるよう心から願っている」
イプスウィッチはサットン氏の予想に反し、ホームでサンダーランドを下せるだろうか。注目の一戦は日本時間８月22日の23時から行われる。
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