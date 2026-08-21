2横綱時代の危機である。

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7月末に右膝の手術を行った横綱・豊昇龍（27）。去る19日に国技館で行われた健康診断に出席した際に明かし、「こんなにひどいとは思わなかった」と、自覚症状との差に目を白黒させていた。

豊昇龍は先場所14日目から「右膝内側側副靱帯損傷」で休場。医師からは「メスを入れないと復帰まで1年かかる」と言われ、7月29日に修復手術を受けた。現時点でも復帰時期は未定。しばらくはもうひとりの横綱、大の里（26）に大相撲の看板を任せることになるが、ある親方は「それはそれで不安です」と、こう続ける。

「人気、知名度ともにトップの横綱は土俵の顔。いるといないとでは本場所の盛り上がりが違う。巡業ではケガで相撲が取れない状況であっても、勧進元から『せめて土俵入りだけでもやってくれないか』と懇願されることもあるほど。2人いれば責任は分散されるが、ひとりだとファンの期待や負担を一身に背負うことになる。まして、今の大の里は状態が良くないですから」

大の里は左肩のケガで今年3、5月場所を連続休場。復活を期した7月場所は引き癖がたたって星を伸ばせず、9勝6敗にとどまった。

「押そうとしても押せず、すぐに引いて自滅を繰り返していた。ケガ自体は癒えているように見えたが、遅れた分の稽古を取り戻せていないのではないか。八角理事長（元横綱北勝海）も『高安に胸を借りてぶつかり稽古をしろ』と指令を出したくらいですからね。そんなところに、“相方”の長期離脱。『横綱としてみっともない姿は見せられない』と、大の里が気負うことは目に見えている。共倒れにならなければいいのですが……」（前出の親方）

先場所優勝し、大関復帰をかなえた安青錦が昇進すればまだしも、それでも最短2場所は要する。

大の里はしばらく、ひとり横綱の試練に耐えるしかない。

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そんな大の里に対し、NHKで長きにわたって実況アナとして活躍した吉田賢氏は辛らつだ。いったいどのように先場所を分析しているのか。●関連記事 【もっと読む】私の大の里への評価は甘かった もぜひ、ご一読を。