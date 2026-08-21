『NARUTO ‐ナルト‐』ハリウッド実写映画、カカシ役でチャールズ・メルトンが最終交渉中
ハリウッドで実写映画化される岸本斉史の大人気コミック『NARUTO ‐ナルト‐』。はたけカカシ役で、『メイ・ディセンバー ゆれる真実』（2023）や『BEEF／ビーフ』シーズン2のチャールズ・メルトンが最終交渉に入ったことが分かった。
【写真】はたけカカシ役で出演交渉中の「チャールズ・メルトン」フォトギャラリー
『NARUTO ‐ナルト‐』は、うずまきナルトを主人公に、若き忍者たちの試練と成長を描いたコミック。アニメシリーズは世界各地で放送され、マイケル・B・ジョーダンらハリウッドセレブにもファンが多く、ラーメン人気のきっかけとなったことでも知られる。日本ではミュージカル作品や歌舞伎作品も作られた。
Varietyによると、実写版の監督を務めるのは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026）や『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）をヒットさせたデスティン・ダニエル・クレットン。主要キャストの選考は先月から進められていたという。
はたけカカシは、主人公らの指導役で人気が高いキャラクター。チャールズは、イギリス系アメリカ人の父と韓国出身の母を持ち、ティーンドラマ『リバーデイル』や『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）などに出演してきた35歳。トッド・ヘインズ監督の『メイ・ディセンバー ゆれる真実』で評価され、今年4月に配信された『BEEF／ビーフ』シーズン2ではエミー賞助演男優賞にノミネートされている。
【写真】はたけカカシ役で出演交渉中の「チャールズ・メルトン」フォトギャラリー
『NARUTO ‐ナルト‐』は、うずまきナルトを主人公に、若き忍者たちの試練と成長を描いたコミック。アニメシリーズは世界各地で放送され、マイケル・B・ジョーダンらハリウッドセレブにもファンが多く、ラーメン人気のきっかけとなったことでも知られる。日本ではミュージカル作品や歌舞伎作品も作られた。
はたけカカシは、主人公らの指導役で人気が高いキャラクター。チャールズは、イギリス系アメリカ人の父と韓国出身の母を持ち、ティーンドラマ『リバーデイル』や『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）などに出演してきた35歳。トッド・ヘインズ監督の『メイ・ディセンバー ゆれる真実』で評価され、今年4月に配信された『BEEF／ビーフ』シーズン2ではエミー賞助演男優賞にノミネートされている。