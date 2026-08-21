『キングダム 魂の決戦』興収59億円突破！ 応援上映決定＆“騰将軍”要潤が応援の心得を指南する映像到着
山崎賢人が主演する映画『キングダム 魂の決戦』が、公開35日間で、観客動員数387万人、興行収入59.3億円を突破。邦画実写史上初となるシリーズ5作連続50億超えの快挙を達成し、2026年公開の邦画実写においても、興行収入No.1を記録している。このたび、応援上映の実施を求める声に応え、“魂の応援上映”の実施が決定。騰将軍を演じる要潤が応援上映の心得を指南する特別映像も到着した。
【動画】“騰将軍”要潤がナビゲート！ 『キングダム 魂の決戦』応援上映指南ムービー
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。今年で連載20周年を迎える。
実写映画最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれ、秦（しん）国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚［そ］・趙［ちょう］・魏［ぎ］・韓［かん)・燕［えん］・斉［せい］）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
公開から約1ヵ月が経過した本作が描く壮絶な運命のぶつかり合いに心を揺さぶられ、何度も劇場へ足を運ぶリピート鑑賞者も多数。その熱は今なお冷めることなく広がり続け、応援上映の実施を求める声が相次いでいる。そんな声に応えるべく、8月27日に東京・TOHOシネマズ新宿にて、“魂の応援上映”の実施が決定。
前作『大将軍の帰還』にてシリーズで初めて実施された応援上映では、「負けるな―！」「頑張れ！」という熱い声援が飛び交い、クライマックスでは涙を流す観客も続出。終始大きな盛り上がりをみせた応援上映が、『魂の決戦』でも再び実施されることに。
そんな応援上映を、より“キングダム”らしく楽しんでもらうべく、“ファルファル”で話題沸騰中の騰将軍を演じる要潤が、応援上映の心得をナビゲートする“応援指南ムービー”も解禁。ペンライトを振るもよし、雄叫びをあげるもよし、新旧魅力あふれる猛者たちが一堂に集い、全戦力を集結させたシリーズ史上最大の総力戦だからこそ、思い思いのキャラクターに熱い声援を送ることができる。
さらに前作に続き、飛信隊の副長・渕（えん）役の田中美央が応援隊長として応援上映に緊急参戦。責任感が強く飛信隊のまとめ役といえる渕さながらに、8月27日の応援上映を全力で盛り上げる。チケットは劇場HPにて販売。販売スケジュールは劇場HPにて。
映画『キングダム 魂の決戦』は公開中。応援上映『〜絶体絶命をくつがえせ！〜秦VS合従軍 魂の応援上映』は、8月27日18時30分より東京・TOHOシネマズ新宿にて開催。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。今年で連載20周年を迎える。
実写映画最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれ、秦（しん）国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚［そ］・趙［ちょう］・魏［ぎ］・韓［かん)・燕［えん］・斉［せい］）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
公開から約1ヵ月が経過した本作が描く壮絶な運命のぶつかり合いに心を揺さぶられ、何度も劇場へ足を運ぶリピート鑑賞者も多数。その熱は今なお冷めることなく広がり続け、応援上映の実施を求める声が相次いでいる。そんな声に応えるべく、8月27日に東京・TOHOシネマズ新宿にて、“魂の応援上映”の実施が決定。
前作『大将軍の帰還』にてシリーズで初めて実施された応援上映では、「負けるな―！」「頑張れ！」という熱い声援が飛び交い、クライマックスでは涙を流す観客も続出。終始大きな盛り上がりをみせた応援上映が、『魂の決戦』でも再び実施されることに。
そんな応援上映を、より“キングダム”らしく楽しんでもらうべく、“ファルファル”で話題沸騰中の騰将軍を演じる要潤が、応援上映の心得をナビゲートする“応援指南ムービー”も解禁。ペンライトを振るもよし、雄叫びをあげるもよし、新旧魅力あふれる猛者たちが一堂に集い、全戦力を集結させたシリーズ史上最大の総力戦だからこそ、思い思いのキャラクターに熱い声援を送ることができる。
さらに前作に続き、飛信隊の副長・渕（えん）役の田中美央が応援隊長として応援上映に緊急参戦。責任感が強く飛信隊のまとめ役といえる渕さながらに、8月27日の応援上映を全力で盛り上げる。チケットは劇場HPにて販売。販売スケジュールは劇場HPにて。
映画『キングダム 魂の決戦』は公開中。応援上映『〜絶体絶命をくつがえせ！〜秦VS合従軍 魂の応援上映』は、8月27日18時30分より東京・TOHOシネマズ新宿にて開催。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。