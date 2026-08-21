『夫婦と16歳』“美子”かたせ梨乃「16歳の会」でセーラー服姿披露 旧友への恐怖の仕打ちに鳥肌「えぐい」「ホラーすぎる」
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第8話が20日深夜に放送され、美子（かたせ）が旧友に制裁を加えると、ネット上には「目にぶっ刺したの？」「ホラーすぎる」「鳥肌!!」といった反響が寄せられた。
【写真】“美子”かたせ梨乃、セーラー服姿で満面の笑み
様々な条件をのみ、妻・冴（岡田結実）とよりを戻した紘（豆原）は、彼女の実家に身を寄せながら穏やかな日々を送っていた。一方、紘が部屋に帰ってこないことに痺れを切らし、美子は旧友・黒岩美子（夏樹陽子）にすがるようになり、怪しげな集会「16歳の会」にどんどんのめり込んでいく。
ある日の「16歳の会」では、「初恋遊び」と題した催しが開かれた。参加者たちは全員セーラー服に身を包み、それぞれの甘酸っぱい初恋の思い出を披露。そして美子の番となり、高校時代に数学教師へ淡い恋心を抱いていたエピソードを語ろうとするが、なぜか黒岩美子に制止される。
その後、会社を経営する黒岩美子から突然“500万円貸してほしい”とせがまれた美子。学生時代を共にした旧友からの頼みに応えようとするが、ひょんなことから黒岩美子がついていた“ウソ”が発覚する。これをきっかけに、美子の脳裏には、かつて初恋の人を黒岩美子に奪われた苦い記憶がよみがえっていく。
開き直った黒岩美子に対し、美子の怒りが爆発。ほかの会員たちに「黒美子先生は詐欺師だって教えてあげないと」と暴露を主張する。慌てた黒岩美子が「私たち親友なんだから、ね？」と取り繕おうと近づくと、美子は「あんたなんか親友じゃない！」と突き飛ばした。
家具に頭をぶつけて気を失った黒岩美子。目を覚ますとイスに縛り付けられ、目の前には美子が。美子はハサミを片手に「お花遊びしましょ」とポツリ。「黒いバラは…恨み。黄色いカーネーションは…軽蔑」とつぶやきながら、黒岩美子に花を生けていく。そして「ダリアは…う〜ら〜ぎ〜りっ！」と声を上げ、その瞬間ダリアの茎を彼女の左目に突き刺すのだった…。
第8話終盤、全身を花で彩られた黒岩美子の姿が映し出されると、ネットは騒然。「仕打ちがえぐい」「怖すぎだけど芸術点高くてw」「あのダリアは目にぶっ刺したの？」「ホラーすぎるというか普通にグロい」「とんでも和製ミッドサマーで鳥肌!!」など、衝撃を受けた視聴者の声が相次いでいた。
【写真】“美子”かたせ梨乃、セーラー服姿で満面の笑み
様々な条件をのみ、妻・冴（岡田結実）とよりを戻した紘（豆原）は、彼女の実家に身を寄せながら穏やかな日々を送っていた。一方、紘が部屋に帰ってこないことに痺れを切らし、美子は旧友・黒岩美子（夏樹陽子）にすがるようになり、怪しげな集会「16歳の会」にどんどんのめり込んでいく。
その後、会社を経営する黒岩美子から突然“500万円貸してほしい”とせがまれた美子。学生時代を共にした旧友からの頼みに応えようとするが、ひょんなことから黒岩美子がついていた“ウソ”が発覚する。これをきっかけに、美子の脳裏には、かつて初恋の人を黒岩美子に奪われた苦い記憶がよみがえっていく。
開き直った黒岩美子に対し、美子の怒りが爆発。ほかの会員たちに「黒美子先生は詐欺師だって教えてあげないと」と暴露を主張する。慌てた黒岩美子が「私たち親友なんだから、ね？」と取り繕おうと近づくと、美子は「あんたなんか親友じゃない！」と突き飛ばした。
家具に頭をぶつけて気を失った黒岩美子。目を覚ますとイスに縛り付けられ、目の前には美子が。美子はハサミを片手に「お花遊びしましょ」とポツリ。「黒いバラは…恨み。黄色いカーネーションは…軽蔑」とつぶやきながら、黒岩美子に花を生けていく。そして「ダリアは…う〜ら〜ぎ〜りっ！」と声を上げ、その瞬間ダリアの茎を彼女の左目に突き刺すのだった…。
第8話終盤、全身を花で彩られた黒岩美子の姿が映し出されると、ネットは騒然。「仕打ちがえぐい」「怖すぎだけど芸術点高くてw」「あのダリアは目にぶっ刺したの？」「ホラーすぎるというか普通にグロい」「とんでも和製ミッドサマーで鳥肌!!」など、衝撃を受けた視聴者の声が相次いでいた。