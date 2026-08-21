Ｊ３福島のキング・カズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）の偉業を海外メディアも絶賛している。天皇杯１回戦（１９日）の大山サッカークラブ（山形）戦でカズは２ゴールをマーク。天皇杯の最年長ゴール記録を５９歳１７４日に更新した。

スペイン紙「マルカ」は「歴史的快挙！」とし「キング・カズの異名を持つベテランストライカー、三浦知良が再び話題を呼んでいる。わずか１か月前に得点記録を更新したばかりの三浦は再び輝きを放った」と伝えた。

さらに「サッカーアニメ『Ｏｌｉｖｅ ｅｔ Ｔｏｍ』（キャプテン翼の海外版）のモデルになった男は、６０歳の誕生日を控えてプロスポーツ界で最も長く、最も尊敬されるキャリアの一つを継続している。まぎれもないパオニアであり、日本スポーツ史上最も偉大で尊敬される人物の一人として今もなお語り継がれている」と伝えた。

また海外メディア「ＴＮＴＳＰＯＲＴ」は「おそらく破られることのない新記録を樹立した」とし、フランス紙「パリジャン」は「現役最年長ながら決定的な貢献を続ける」、同メディア「ＯＵＥＳＴ ＦＲＡＮＣＥ」は「彼はどこまで行くのだろうか？」とし、英紙「サン」は「デビューから４０年後に２ゴールを決めて、ファンを驚かせた」と報じていた。