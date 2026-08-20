ジェームズ・キャメロンや『マンダロリアン』ジョン・ファヴローも！ディズニー舞台裏ドキュメンタリーが本日配信

ディズニーの夢と魔法を生み出すクリエイターたちに迫る新作ドキュメンタリー『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』が本日よりDisney+ (ディズニープラス)にて独占配信されることがわかった。

名作の舞台裏から未来の新エリアまで！ 夢が現実になる創造の秘密に迫る

『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』は、アカデミー賞やエミー賞ノミネート監督であるレスリー・アイワークスが手掛ける長編ドキュメンタリーだ。ディズニーを代表するトップクリエイターたちが、自身の作品を形作ってきた思い出や瞬間を振り返り、その物語が世界中のディズニーのテーマパークでいかにして息を吹き込まれ「現実の場所」へと変わっていくのか、その舞台裏と創造の秘密が明かされる。

物語がテーマパークのエリアやアトラクションを生み出し、その場所がまた新たな物語を生み出す。ウォルト・ディズニーの時代から受け継がれてきたこの創造の循環は、今なおディズニーが紡ぐすべての新しい物語を支える伝統となっている。

本作では、ボブ・アイガー（ウォルト・ディズニー・カンパニー前CEO）をはじめ、映画『アバター』シリーズのジェームズ・キャメロン、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のジョン・ファヴロー、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ、映画『アナと雪の女王』のジェニファー・リー、ピクサー・アニメーション・スタジオのピート・ドクター、アニメーション『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』シリーズのデイヴ・フィローニ、映画『ズートピア』のジャレッド・ブッシュ、ディズニー・エクスペリエンスを率いるジョシュ・ダマーロ（ウォルト・ディズニー・カンパニーCEO）ら、第一線で活躍するクリエイターや経営陣が勢ぞろいする。彼らによって、映画『アバター』や『スター・ウォーズ』、マーベル・シネマティック・ユニバース、ピクサー、そして映画『アナと雪の女王』や『ズートピア』といった大ヒット作品の世界が、いかにして一度訪れたら離れたくなくなる現実の場所へと形作られたのかが明かされる。さらに、世界のディズニーリゾートに今後誕生する予定の新たなエリアを垣間見ることができ、ファン必見の内容となっている。

監督を務めるレスリー・アイワークスは、ウォルト・ディズニーとともにミッキーマウスを生み出したユーブ・アイワークスを祖父に持ち、父のドン・アイワークスもウォルト・ディズニー・スタジオでカメラ技術者兼クリエイターとして活躍したディズニー・レジェンドだ。ドキュメンタリー『イマジニアリング〜夢を形にする人々』や『ピクサー・ストーリー〜スタジオの軌跡』など数々の名作ドキュメンタリーを手掛けてきた彼女が、どんなドラマとともにディズニーの「夢と魔法の創り方」を解き明かすのか、期待が高まる。

ジェームズ・キャメロン、ジョン・ファヴロー、ピート・ドクターらトップクリエイターが集結した場面写真が公開

あわせて公開された場面写真には、これまでさまざまな作品で世界中を熱狂させてきた豪華クリエイターたちの貴重な姿が収められている。映画『アバター』シリーズで圧倒的な世界観を生み出した巨匠ジェームズ・キャメロンと、その情熱に迫るレスリー・アイワークス監督との対談ショット。

さらに、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で監督を務め、作品の人気キャラクターのグローグーとともに笑顔を見せるジョン・ファヴロー。そして、数々の名作アニメーションを世に送り出し、現在はピクサー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めるピート・ドクターがディズニーランド（カリフォルニア）の蒸気船マークトウェイン号をバックに佇む姿。

さらには、マーベル・スタジオCEOでマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の仕掛け人でもあるケヴィン・ファイギが、アベンジャーズのAマークが入ったヘルメットをかぶり、アトラクションの設営現場らしき場所にいるカットなど、ファンにはたまらない胸熱なショットが目白押しだ。一度足を踏み入れれば誰もが夢中になる「夢と魔法の世界」は、いかにして現実のものとなったのか。作品やパークの垣根を越えて物語を紡ぐクリエイターたちの並々ならぬ情熱を予感させる場面写真となっている。

レスリー・アイワークス監督から熱い思いを込めたコメントが到着

本作を手掛けたレスリー・アイワークス監督からはコメントが到着している。レスリー・アイワークス監督は「世界で最も愛されている物語の数々を生み出したストーリーテラーたちの想像力を刺激しているのは何かを理解したかったのです。彼ら一人ひとりと向き合うなかで、ある共通点に気づきました。彼らは時折、自身の創造的な道のりを、幼少期のある一つの瞬間にまで遡るのです。ディズニーランドのゲートをくぐり、不可能な夢が現実になり得ると気づいたあの瞬間です。それは私にもよくわかる感覚であり、私自身の道のりを形作ってきたものです。観客の皆さんが、この作品を通じて、同じ可能性とインスピレーションを感じていただければと願っています」と熱く語っている。

『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』配信情報

『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』は、2026年8月20日（木）よりディズニープラスにて独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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